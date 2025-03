Gema López no aguanta més temps en silenci i confirma el de María del Monte

Gema López no ha pogut contenir-se a Espejo Público davant de tot el que ha succeït al voltant de María del Monte en aquests dies. Tant és així que no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre l'última polèmica protagonitzada per l'artista i la seva dona, Inmaculada Casal.

El passat 28 de febrer, durant el Dia d'Andalusia, María es va convertir en una de les guardonades amb la Medalla de les Arts. No obstant això, el que més va cridar l'atenció va ser el que va succeir just després de l'entrevista que li va fer la seva esposa al photocall d'aquest esdeveniment.

Després del seu paper com a reportera de Canal Sur, Inmaculada Casal va intentar fer un petó a María del Monte. Però ella el va rebutjar de manera immediata. Un gest que, com era d'esperar, ha generat un gran enrenou en aquests últims dies.

Tant és així que aquest mateix matí, Gema López i els seus companys no han volgut deixar passar l'ocasió per comentar aquesta polèmica escena. Moment en què la comunicadora no ha aguantat més i ha compartit amb els espectadors el que pensa al respecte.

Gema López esclata en ple directe i es posiciona al costat de María del Monte: “Crec que no és el lloc”

Per posar en context els televidents, Gema López ha relatat tot el que va succeir aquell dia entre María del Monte i la seva dona al Teatre de la Maestranza:

“Inmaculada li va voler fer un petó a María, però María li va fer la cobra, dient: «On vas?». Aquest gest ha servit perquè durant tot el cap de setmana, tant a les xarxes socials com als programes de televisió, critiquin durament a María”.

A més, Gema López també ha volgut compartir amb l'audiència d'Espejo Público quina va ser la reacció de l'artista. Paraules que va pronunciar al plató de Y ahora Sonsoles:

“No soc molt expressiva en públic ni vull ser-ho. No seria coherent si dic: ‘Tinc una intimitat’ i després la vulnero. Li he fet 24.500 petons, però després”.

En aquest moment, i després de recordar les últimes explicacions de María del Monte, Gema López ha assegurat que aquestes declaracions són “suficients” per entendre l'artista.

No obstant això, Gema López també ha recordat que “hi ha gent que no ho ha vist així”. Prova d'això són les crítiques que ha rebut la cantant per part dels internautes i d'alguns crítics televisius.

Com era d'esperar, tant Gema López com els companys no han trigat a reaccionar a tots els comentaris que s'han fet sobre la cobra de María del Monte.

Per la seva banda, Laura Fa considera que “aquestes crítiques són exagerades”, però creu que “no som conscients de moltes realitats que tenim interioritzades”. “És a dir, jo detecto el que és la gordofòbia, però moltes vegades soc gordofòbica amb mi mateixa”, ha explicat a continuació.

Aquestes paraules han provocat una immediata reacció en Gema López. Tant és així que la copresentadora del programa no ha trigat a sortir en defensa de María del Monte:

“Per què exigim a gent del col·lectiu que hagi d'exposar-se més que gent que no som del col·lectiu?”, ha preguntat de manera retòrica. “Jo rebo aquest premi, la meva parella m'entrevista i em farà un petó i li dic: «On vas?», perquè crec que no és el lloc”, ha sentenciat Gema López.