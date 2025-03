Emma García frena 'Fiesta' per deixar anar una bomba a Makoke abans de 'Supervivientes'

Emma García ha aturat Fiesta en ple directe per deixar anar una bomba que afecta Makoke, la seva col·laboradora. I ho ha fet just quan aquesta es troba a punt de prendre un vol cap a Hondures, per començar la seva aventura a Supervivientes.

Exactament, el que la presentadora ha posat sobre la taula és que hi ha un rumor que afecta sentimentalment la malaguenya. Està circulant una informació que exposa que hi ha fotos del nuvi d'aquesta, Gonzalo, besant-se amb una altra dona.

Emma García interromp Fiesta amb una revelació sobre Makoke abans de Supervivientes

Makoke viu una de les etapes més felices de la seva vida, ja que es casarà amb el seu nuvi. I, per si no fos prou, avui comença la seva aventura a Supervivientes, després d'anys intentant participar en aquest reality.

No obstant això, aquest moment tan dolç li ha amargat Emma García amb la informació que ha deixat anar a Fiesta. I és que existeix un rumor, circulant per xarxes socials, que indica que hi ha fotos de Gonzalo besant-se amb una altra dona.

La presentadora ha afirmat: “Makoke amb les maletes fetes, perquè se'n va avui a Supervivientes. I es troba amb aquesta història. Tenia un pessic aquí, i ara en tindrà dos”.

Reaccions al plató de Fiesta davant la xafarderia sobre el nuvi de Makoke

Els col·laboradors de Fiesta no han trigat a reaccionar al rumor. Molts han qualificat la informació d'“oportunista” i han qüestionat la veracitat de les suposades fotografies.

No obstant això, Amor Romeira ha aportat més detalls al respecte, afirmant: “A mi directament, durant un temps, em van estar enviant informació sobre la parella de Makoke. Era una persona amb nom i cognoms, desconeguda per a mi”.

“Tot això li ho vaig passar a ella quan estaven començant. I em venien a dir que ella tingués cura perquè aquest noi s'acostava a dones famoses i amb diners”.

Aquestes declaracions han afegit tensió a l'ambient, generant dubtes sobre la lleialtat de Gonzalo. Emma García, intentant mantenir la calma, ha manifestat: “Tant de bo que sigui que no és cert, perquè així ella se'n va tranquil·la, però...”

La situació ha plantejat interrogants sobre com afectarà aquesta notícia a la participació de l'ex de Kiko Matamoros a Supervivientes. Decidirà enfrontar Gonzalo abans de partir? Podrà centrar-se en el concurs amb aquesta especulació?

La relació de Makoke i Gonzalo

Makoke va fer pública la seva relació amb Gonzalo fa algun temps, i des de llavors, tots dos han compartit moments de felicitat a xarxes socials i esdeveniments públics. És més, no van dubtar a acudir junts a un plató de televisió per anunciar el seu compromís matrimonial. I per deixar de manifestar com de feliços són.

No obstant això, la revelació d'aquest rumor podria suposar un obstacle emocional per a ella i, sobretot, per a la seva participació en el reality. I és que l'estabilitat mental és fonamental per afrontar les adversitats. D'aquí que el dubte sobre la fidelitat de la seva parella podria minar la seva fortalesa en moments crítics del concurs.

La decisió de compartir el rumor en directe ha pogut ser difícil per a Emma García. Però la seva intenció sembla ser la d'informar la malaguenya abans de la seva partida, evitant que se n'assabentés per tercers. En aquest cas, ha assumit la responsabilitat de comunicar una informació delicada, mostrant el seu compromís amb la transparència, la veritat i els seus col·laboradors.