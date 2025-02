Anita Matamoros confirma una cosa sobre la vida de Makoke que pocs havien sospitat

Durant la seva última aparició pública, Anita Matamoros ha deixat a més d'un sense paraules amb l'última i reveladora informació que ha confirmat sobre la vida de la seva mare, Makoke. Una dada que, de ben segur, pocs sospitaven.

Va ser el passat dilluns, 17 de febrer, quan Supervivientes va confirmar la participació de Makoke en la seva nova edició. D'aquesta manera, i després d'anys “estant en totes les travesses”, la mare de la influencer viatjarà a Hondures per viure aquesta dura, però emocionant experiència.

Una aventura que, de moment, compartirà amb altres rostres coneguts com Pelayo, Álvaro Muñoz Escassi o el jove cantant Almácor. Ara, i a l'espera de conèixer el nom de la resta de participants, Anita Matamoros ha reaparegut davant els mitjans de comunicació.

Aquest dijous, 20 de febrer, Anita Matamoros ha acudit a la 81a edició de MBFWM, esdeveniment de moda celebrat al recinte firal d'IFEMA. Moment que, com era d'esperar, els reporters han aprofitat per preguntar-li pel fitxatge de la seva mare per a la pròxima edició de Supervivientes.

Com ha assegurat la creadora de continguts, li fa molta il·lusió que Makoke hagi acceptat aquest repte. No obstant això, i encara que ha confessat que seguirà de prop el seu concurs, ja ha confirmat que no acudirà a cap plató de televisió per defensar-la.

D'altra banda, Anita Matamoros no ha tingut cap problema en confirmar davant els reporters un detall sobre la vida de la seva mare. Sense pèls a la llengua, la jove ha revelat quin serà el desafiament més gran al qual s'enfrontarà a Hondures.

Anita Matamoros revela una dada sobre la vida de Makoke que pocs sospitaven: “És el que millor portarà”

Anita Matamoros no ha pogut ocultar la seva emoció quan li han preguntat per la participació de Makoke en aquest conegut reality de supervivència. “Em fa molta il·lusió que vagi a viure una cosa així, molt expectant, a veure com ho fa”.

A més, i després d'assegurar que “ho farà estupendament”, la influencer ha compartit amb els reporters una dada més sobre el costat més íntim i personal de la seva mare.

Tant és així que, quan li han preguntat quin considera ella que és el punt feble de la seva mare, Anita Matamoros ho ha tingut molt clar: “El cap”.

“El moment de baixada, de trobar-nos a faltar, crec que trobarà molt a faltar els seus nets... A nosaltres i a la seva parella, però és que té debilitat pels seus nets”, ha afegit a continuació la filla de Makoke.

No obstant això, i encara que sap que la llunyania li passarà factura a la seva mare, Anita Matamoros també considera que “el físic és el que millor portarà”.

Finalment, la creadora de continguts li ha tancat completament les portes a aquesta mena de programes de televisió. I és que considera que “ficar-me en una cosa així seria tirar-ho tot a la brossa”.

No obstant això, Anita Matamoros ha volgut deixar molt clar que Supervivientes li sembla “un programa meravellós, en el qual posar-te a prova d'aquesta manera”.