Makoke desvela el que ningú sap sobre el seu futur marit, Gonzalo: 'És molt...'

Makoke ha estat a SIMOF i ha parlat amb els mitjans de comunicació. La col·laboradora de televisió ha revelat detalls inèdits sobre la seva relació amb Gonzalo, el seu futur marit. Makoke ha destapat el que ningú sap sobre Gonzalo després de confessar que "és molt de fires".

Ha estat un esdeveniment molt especial per a ella. La fira de moda flamenca ha reunit nombroses celebritats, però per a Makoke ha tingut un significat encara més especial.

"És la primera vegada que vinc amb ell", ha confessat, amb aquesta declaració, ha demostrat que tots dos estan disposats a viure noves experiències junts. La fira ha estat l'escenari perfecte per compartir moments inoblidables. Des de la seva arribada, han gaudit de cada detall de l'esdeveniment, recorrent els diferents estands i admirant les propostes de moda flamenca.

Makoke desvela el que ningú sap sobre Gonzalo

A més, ha revelat un detall desconegut sobre Gonzalo: "Li encanta la fira, és molt de fires també com jo". Aquestes paraules han sorprès molts, ja que ningú imaginava la passió que tots dos comparteixen per aquests esdeveniments. La parella ha assistit a desfilades, ha conversat amb dissenyadors i ha posat per a les càmeres mostrant la seva gran complicitat.

Makoke i Gonzalo gaudiran del cap de setmana a Sevilla: "Hem vingut a passar el cap de setmana i dilluns tornem cap a Madrid", ha explicat Makoke. La parella aprofitarà al màxim cada instant. Per a la col·laboradora, serà una experiència inoblidable.

Mai havia acudit a SIMOF amb la seva parella. Aquest detall ha fet que l'ocasió fos encara més especial.

La il·lusió ha estat present en cada moment. La col·laboradora ha destacat la importància de compartir aquest tipus de vivències en parella, enfortint la seva relació.

Makoke confirma que està molt feliç al costat de Gonzalo

Però això no ha estat tot, Makoke ha confirmat el que molts sospitaven: "Estic enamorada i molt feliç". Les seves paraules han deixat clar que el seu casament serà un esdeveniment carregat d'amor i moments bonics. La col·laboradora ha irradiat felicitat, la complicitat amb Gonzalo ha estat evident, junts han demostrat que la seva història d'amor està en el seu millor moment.

La il·lusió i la felicitat han marcat el seu pas per SIMOF. La seva presència a la fira ha estat una declaració d'amor i complicitat.

Per a Makoke, ha estat un somni fet realitat compartir aquest moment amb el seu futur marit. Sens dubte, aquest cap de setmana ha enfortit la seva relació i els ha deixat records inesborrables.