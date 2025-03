Kiko Matamoros descobreix una cosa sobre Joaquín Sánchez que pot canviar-ho tot

Kiko Matamoros revelava a Ni que fuéramos una controvertida informació sobre Joaquín Sánchez i Susana Saborido. El tertulià donava a conèixer la situació per la qual travessa la parella després de sortir a la llum les converses entre l'exfutbolista i la model Claudia Bavel. "Hi ha una crisi en la parella ara mateix de mida descomunal, ell està fet pols i ella li ha dit que no el vol ni veure", assegurava Kiko.

Unes sorprenents declaracions que arriben pocs dies després que l'espai en el qual col·labora Kiko Matamoros desvelés els missatges de Claudia Bavel i Joaquín Sánchez. Una conversa en la qual l'andalús va mostrar el seu interès a veure's en persona amb l'actriu de contingut per a adults.

Kiko Matamoros destapa com està en realitat el matrimoni

Fins ara, l'exjugador del Betis i la seva dona havien presumit de la bona salut del seu matrimoni. No obstant això, després de sortir a la llum els missatges amb Bavel, altres noies han aparegut assegurant haver mantingut suposats affaires amb Joaquín Sánchez.

Belén Esteban també avançava a Ni que fuéramos que havia tingut coneixement que Joaquín va mantenir fa tres anys una relació extramatrimonial amb una altra dona. L'espai de Canal Ten es posava en contacte amb aquesta noia, qui assegurava que Susana Saborido era totalment conscient del que va passar el 2021.

"Sí, la seva dona se'n va assabentar", confirmava aquesta persona. I afegia: "Tinc converses amb Susana, ho sap tot, em volen callar. El que s'ha de preocupar és ell i no culpar-me perquè jo parli", afegia visiblement molesta.

Aquesta informació coincideix en el temps amb el moment en què el presentador del programa Joaquín el Novato va confessar en una entrevista que havia estat a punt de divorciar-se.

El programa presentat per María Patiño, a més, donava a conèixer que la dona de la qual estaven parlant era Cristina Ruiz. Una exparticipant de Mujeres, Hombres y Viceversa.

Segons Matamoros Joaquín i Susana Saborido travessen per una important crisi

Davant aquesta allau de notícies relacionades amb el matrimoni Sánchez-Saborido, tant l'exfutbolista com la seva dona han preferit no fer declaracions al respecte.

Així i tot, i per acabar amb les especulacions, Susana Saborido compartia una significativa imatge a Instagram amb un missatge contundent. "Sempre junts, vida meva", va escriure a la seva xarxa social juntament amb una fotografia d'ambdós besant-se apassionadament. Una manera de deixar clar que la informació que ha transcendit del seu marit no ha afectat en absolut el seu matrimoni.

Giovanna González confirmava a Vamos a ver les paraules de Kiko Matamoros. Segons la col·laboradora la parella va tenir una forta discussió quan va sortir la notícia. "L'emprenyada va ser grossa i el disgust també", afegia Giovanna donant a entendre que la tensió en la parella és un fet.