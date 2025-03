Augmenten els rumors sobre Adela González després del que va succeir a 'Mañaneros'

Les notícies que arriben sobre Adela González no són bones pel que fa a l'audiència del programa que presenta. Va ser el passat mes d'agost quan la periodista prenia el relleu al seu antecessor, Jaime Cantizano, com a conductora de Mañaneros. Tanmateix, després de diversos mesos al capdavant de l'esmentat espai, el cert és que les xifres demostren que no ha enganxat l'audiència.

En les últimes setmanes, s'observava que el seguiment estava caient. Tanmateix, el passat divendres, el magazine, a causa d'un especial de La hora de La 1 pel Dia d'Andalusia, va modificar el seu horari. Un canvi que va perjudicar notablement el programa, que va perdre 2,4 punts respecte al mateix dia de la setmana anterior.

Adela González no aconsegueix captar l'atenció de l'audiència amb Mañaneros

Aquests resultats demostren que el programa que Adela González condueix travessa les seves hores més baixes. Ni tan sols els últims fitxatges han aconseguit l'atenció del públic. Noms com Alba Carrillo, Arantxa del Sol o Carlota Corredera no han estat capaços d'enganxar l'audiència.

Si bé Mañaneros sol registrar xifres al voltant del 8%, els seus principals competidors van superar amb escreix aquesta dada. Espejo Público a Antena 3 va marcar un 11,2% i Vamos a ver a Telecinco va arribar al 13,5%. Així i tot, va ser Aruser@s el que, un dia més, es va alçar com a vencedor de la franja amb un 15%.

Sis mesos després del seu debut com a presentadora de Mañaneros, Adela González no ha estat capaç d'assolir les xifres que la cadena pública esperava. La periodista basca es va mostrar en el seu inici “molt il·lusionada, amb moltíssimes ganes i també vertigen”.

La presentadora basca va explicar en el seu debut què era per a ella el més important

Aleshores, González va assegurar que el que més li preocupava era la "responsabilitat de fer bé la feina". En aquell moment, va deixar clar que ella no ocuparia el lloc de presentadora "pensant ‘he de guanyar a l'altre’". Si bé va reconèixer que és una cosa que recorda inconscientment, per a ella l'objectiu és fer la seva tasca de la millor manera possible.

La comunicadora va reflectir quina és la seva actitud davant les dades de seguiment: "L'alegria o la pena, arribarà l'endemà, però tu ho fas per fer-ho bé. Perquè, si ho fas bé, els 'mañaneros' i 'mañaneres' t'obriran les portes de casa seva", va sentenciar. Unes paraules que demostren un desig que, almenys per ara, no sembla haver-se fet realitat.

Malgrat els esforços de RTVE per incloure nous rostres en la seva llista de col·laboradors el cert és que la reestructuració de l'equip per ara no crida l'atenció del públic. El que es busca és aconseguir que Mañaneros es consolidi com un espai més competitiu en la franja matinal. Una intenció plasmada en els últims mesos en què el programa ha buscat una identitat més dinàmica sense deixar de banda la informació.