Comunicat sorpresa de Sofía Suescun sobre la seva vida amb Kiko Jiménez: 'Està clar'

Després d'uns dies allunyada de les xarxes socials, Sofia Suescun ha tornat al seu perfil d'Instagram amb un nou i revelador comunicat relacionat amb la seva vida amb Kiko Jiménez. "Està clar que els impactes més forts que patim a la vida venen sense esperar-los", ha lamentat la creadora de continguts.

No hi ha cap dubte que 'la reina dels realities' està passant per un dels moments més agredolços de la seva vida. Un sentiment que té el seu origen en el seu sonat distanciament amb la seva mare.

Fa mesos, i després de la seva última gran baralla familiar, Sofia Suescun va decidir tallar tots els llaços que la unien a Maite Galdeano. Una decisió que li ha permès gaudir plenament de la seva relació amb Kiko Jiménez, però no va ser molt ben rebuda per l'exconductora d'autobusos.

Tant és així que, durant tots aquests mesos, la navarresa ha fet tot el possible per cridar l'atenció de la seva filla i poder recuperar així el vincle que les unia. No obstant això, en adonar-se que la influencer no estava disposada a cedir, Maite ha pres una nova i polèmica mesura.

Segons s'ha confirmat, Galdeano s'ha comprat un terreny al costat de la casa de la seva filla amb la intenció de viure-hi, i tot i que la jove li va demanar temps i espai. Com era d'esperar, aquesta i la resta de decisions que ha pres la navarresa han aconseguit fer mossa en la seva filla, Sofia Suescun.

Tant és així que, fa uns dies, la parella de Kiko Jiménez va decidir desaparèixer completament de les xarxes socials, cosa que ha aconseguit preocupar diversos dels seus seguidors. Ara, la jove ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova i inesperada reflexió relacionada amb la seva vida més personal.

Sofia Suescun emet un comunicat relacionat amb la seva vida amb Kiko Jiménez: "Treure el positiu"

Aquest dijous, 20 de febrer, i després de dies allunyada de les xarxes socials, Sofia Suescun ha sorprès els seus més d'1,5 milions de seguidors d'Instagram amb un nou post.

A través d'un comunicat emès a les històries d'aquesta xarxa social, la influencer ha volgut anunciar el seu retorn a aquestes plataformes. A més, ha volgut aprofitar l'ocasió per compartir una profunda reflexió sobre la vida que comparteix amb Kiko Jiménez:

"Estic de tornada, amors. M'he pres aquests dies per reflexionar. Està clar que els impactes més forts que patim a la vida, siguin bons o dolents, venen sense esperar-los, sense planejar-los, sense poder frenar-los".

No obstant això, i malgrat els seus sentiments, Sofia Suescun ha assegurat que l'important en aquests casos és "treure el positiu de cadascun d'aquests impactes".

"No intentar buscar preguntes contínues que no ens porten enlloc ni explicacions precises, perquè a vegades directament no existeixen. El que existeix és aquesta meravellosa vida que tenim per gaudir-la i viure-la amb qui ens sumi i ens faci bé", ha afegit la parella de Kiko Jiménez.