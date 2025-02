Una bona notícia arriba a casa de Kiko Jiménez i Sofía Suescun: ja està confirmat

Sofía Suescun i Kiko Jiménez estan d'enhorabona, tots dos no deixen de sorprendre els seus seguidors amb la seva passió per la decoració i la millora de la seva llar. A través de les seves xarxes socials, tots dos han mostrat en múltiples ocasions el seu entusiasme per remodelar cada racó de casa seva, sempre buscant la perfecció i la comoditat. Ara, Sofía Suescun ha confirmat que una gran notícia arriba a la casa on resideix juntament amb Kiko Jiménez.

L'entusiasme de Sofía per l'organització i la innovació a la llar també ha arribat a la seva família. Cristian Suescun, el seu germà, ha estat testimoni d'aquesta dedicació i ho ha compartit amb els seus seguidors.

A través d'un vídeo a les seves xarxes socials, el jove ha confessat la seva sorpresa i admiració pels petits detalls que Sofía Suescun implementa a la llar. "La dutxa de la meva habitació sembla la d'un hotel de cinc estrelles. Gràcies germaneta per desbloquejar-me necessitats cada dia", va expressar Cristian, referint-se a unes prestatgeries que li permeten organitzar perfectament el xampú i el gel de bany.

Sofía Suescun confirma una gran notícia que afectarà la casa on viu juntament amb Kiko Jiménez

Sofía no va trigar a respondre. Amb el seu caràcter espontani i entusiasta, la influencer va assegurar estar completament encantada amb el seu últim descobriment per a l'organització del bany.

"És que és un tros d'invent. Demà me n'arriben uns altres de verds supermacos per a un altre bany", va revelar Sofía, deixant clar que el seu afany per les reformes i millores a la seva llar no té límits.

Sofía Suescun i Kiko Jiménez estan feliços per poder remodelar el seu habitatge al seu gust

Aquesta notícia ha estat rebuda amb alegria tant per Sofía com per Kiko Jiménez. La parella ha demostrat en nombroses ocasions el seu interès per crear un espai acollidor, funcional i estèticament impecable. Qualsevol petit detall que sumi a aquesta missió és motiu de felicitat per a ells.

Els seus seguidors no han trigat a reaccionar. Molts han aplaudit la dedicació de la jove parella i han mostrat interès per conèixer més sobre els productes que utilitzen per millorar la seva llar. Sofía no dubta a compartir cada descobriment amb la seva comunitat, convertint la seva afició per la decoració en tota una font d'inspiració per als seus seguidors.

Així, amb l'arribada d'aquestes noves prestatgeries per al bany, Sofía Suescun i Kiko Jiménez continuen gaudint de cada petit canvi a la seva llar. Una prova més que la passió per la decoració i el benestar no coneix límits per a aquesta parella.