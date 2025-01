Maite Galdeano dona la notícia més inesperada sobre Sofía Suescun: ‘A ella no…’

Maite Galdeano ha tornat a seure al plató de ¡De Viernes! per parlar de com es troba la relació amb la seva filla, Sofía Suescun. Després que la jove manifestés fa uns dies que està bé està sense ella, la navarresa ha volgut donar el seu punt de vista. I la veritat és que no ha minvat asprors, ja que ha deixat anar una bomba sobre la jove: ha desemmascarat la seva gran mentida.

Concretament, Maite Galdeano ha deixat clar que la parella de Kiko Jiménez està enganyant tothom amb la seva suposada alegria per com viu Nadal. I és que ha manifestat que mai li ha agradat i que tot ho fa per la seva feina com a influencer.

Maite Galdeano destapa la veritat sobre Sofía Suescun

Maite Galdeano fa mesos que està distanciada de la seva filla i sembla que la situació va per llarg. De moment, Sofía no té cap intenció d'acostar postures, com va deixar clar fa uns dies al programa. I és que va reconèixer que està vivint una etapa tranquil·la i molt feliç, sense tenir la seva mare al costat.

Ara, després d'aquestes paraules, la navarresa ha volgut parlar llargament asseguda al mateix espai. En aquest el que ha fet ha estat deixar anar una gran bomba sobre la seva filla, ja que ha desemmascarat la mentida que, segons ella, està explicant a tothom. Ha deixat clar que, malgrat la felicitat que destil·la a les xarxes per les festes de Nadal, això és una falsedat.

Maite ha revelat que a Sofía, que ha passat aquests dies amb la família del seu xicot, mai li han agradat aquestes dates. Tant és així que ha confessat el que la seva filla sempre deia quan les mateixes arribaven: “Quin fàstic de Nadal. Quina hipocresia”.

Encara més, Galdeano, que ha admès que té nova parella, ha afegit: “No li agradava celebrar i ara, que és influencer, l'arbre l'ha de fer i les ximpleries. Per feina ha de donar aquest perfil, però a ella no li agraden”.

Un distanciament, el de Maite Galdeano i Sofía Suescun, que sembla que es prolongarà

Malgrat haver tirat per terra la seva filla amb el que ha explicat, Maite Galdeano ha manifestat que desitja reconciliar-se amb ella. Sí, perquè ho està passant molt malament lluny del seu costat. Tant és així que ha anunciat que s'ha comprat un terreny on viu aquella per fer-se una casa, ja que necessita tenir-la a prop.

És més, ha reconegut el que li agradaria que fes ara Sofía: “Si m'està escoltant m'agradaria demanar-li que m'ajudi. Sí, pel suport de l'arquitecte, el constructor, posa aquest material...”

La situació entre mare i filla continua sent incerta. Mentre Maite expressa el seu desig de reconciliació, Sofía sembla enfocada a mantenir la seva independència i benestar emocional, allunyant-se de les dinàmiques familiars que considera perjudicials. El temps dirà si aconsegueixen trobar un punt d'entesa que els permeti reconstruir la seva relació sobre bases més saludables i respectuoses.

Per ara, el públic continua atent a cada desenvolupament d'aquesta història, que combina elements de drama i la influència de la fama i les xarxes en les relacions personals. L'exposició mediàtica de les seves diferències planteja també una reflexió sobre els límits entre la vida pública i privada. I també sobre com la pressió de l'opinió pública pot influir en la dinàmica familiar.