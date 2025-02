Susanna Griso, obligada a deixar-li les coses clares a Gonzalo Miró a 'Espejo Público'

Susanna Griso s'ha vist obligada a aturar el ritme d'Espejo Público per renyar un dels seus col·laboradors. Tant és així que, només adonar-se de l'últim i polèmic gest de Gonzalo Miró, la presentadora li ha deixat les coses molt clares al seu company en ple directe.

Aquest mateix matí, els treballadors d'aquest matinal estaven debatent sobre un dels temes d'actualitat quan ha succeït quelcom que cap dels presents esperava.

Com hem pogut veure, Gonzalo Miró no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de seure al respatller d'un dels sofàs d'Espejo Público per comoditat. Un gest que, com era d'esperar, no ha passat desapercebut per Susanna Griso.

La presentadora de televisió no ha volgut passar per alt la inapropiada decisió del seu company de feina. Motiu pel qual, abans de canviar de tema, ha aprofitat per renyar-lo davant de tots els televidents: “Seu bé”.

No obstant això, i lluny de generar-se un moment de tensió entre ells, Susanna Griso i Gonzalo Miró han tornat a convertir-se en els protagonistes principals de l'anècdota del dia.

Susanna Griso li deixa les coses molt clares a Gonzalo Miró a Espejo Público: “Seu bé”

Com era d'esperar, la peculiar forma de seure del periodista Gonzalo Miró i la posterior reprimenda de Susanna Griso s'han convertit en el centre de totes les mirades. Tant és així que diversos dels tertulians no han pogut evitar deixar anar una riallada davant d'aquesta divertida i inusual escena.

Per la seva banda, i lluny de reconèixer el seu error, el periodista ha assegurat que l'idoni seria que existís un espai televisiu en què aquest gest no es veiés estrany. “Algun programa, fins i tot, hauria de fer-ho així”, ha assegurat el col·laborador d'Espejo Público.

Unes paraules que diversos dels seus companys no comparteixen. “Estàs en un banc de botellot”, ha assegurat, entre rialles, un dels treballadors d'aquest format presentat per Susanna Griso.

A continuació, després de renyar Gonzalo Miró per la seva inapropiada forma de seure, la presentadora de televisió ha donat pas al seu company Roberto Brasero. Professional que s'ha encarregat d'informar els espectadors sobre la predicció meteorològica dels pròxims dies.