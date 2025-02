Kiko Jiménez, Sofía Suescun i l'exclusiva més desitjada: 'Això és un somni'

Kiko Jiménez i Sofía Suescun tornen a les xarxes socials per donar l'exclusiva més esperada pels seus seguidors. A través d'un nou post, els fans de la influencer han pogut veure-la vestida de blanc: "Això és un somni".

Durant tots aquests anys, Sofía ha assegurat per activa i per passiva que no li cal passar per l'altar amb Kiko. No obstant això, des de fa uns mesos, els rumors sobre el possible i esperat casament de la parella no han deixat de ressonar amb força.

Però ara, Sofía Suescun ha aconseguit revolucionar les xarxes socials amb l'última i reveladora publicació que ha compartit al seu perfil d'Instagram. En ella, podem veure la núvia de Kiko Jiménez davant d'una coneguda botiga de vestits de núvia.

"He vingut a experimentar com seria aquesta experiència de vestir-me de blanc", ha assegurat la creadora de continguts, sembrant així el dubte entre els seus seguidors.

A més, i encara que ha evitat confirmar o desmentir els seus possibles plans de casament, Sofía Suescun ha volgut compartir amb la seva comunitat d'Instagram els tres vestits que més li han agradat.

Sofía Suescun i Kiko Jiménez encenen totes les alarmes a través de les xarxes socials

El primer disseny que ha escollit Sofía Suescun és un vestit blanc cenyit, amb escot paraula d'honor i detalls de pedreria i encaix. No obstant això, el més cridaner d'aquest model són les seves mànigues amb espatlleres i transparències subtils.

El segon disseny escollit per la núvia de Kiko Jiménez també compta amb pedreria i encaix a la part superior, i amb un cos ajustat estil corset que realça la seva figura.

En aquesta ocasió, la faldilla, confeccionada en tela blanca semitransparent, deixa entreveure les seves cames, creant un equilibri perfecte entre elegància i sensualitat, característiques que defineixen perfectament l'estil de Sofía Suescun.

No obstant això, no hi ha cap dubte que el tercer disseny ha estat el que més li ha agradat a la núvia de Kiko Jiménez. Tant és així que la jove no ha pogut evitar emocionar-se en mostrar-lo a la seva publicació.

"Això és un somni, crec que ja tinc el meu favorit", ha assegurat Sofía Suescun. Una opinió que, a jutjar pels comentaris que ha rebut, comparteix amb una gran part dels seus seguidors.

No obstant això, també hi ha qui ha optat per criticar les eleccions que ha fet Sofía Suescun. "Són espantosos els tres", "no encaixen gens amb el teu estil" o "massa encaix i brilli-brilli" són només alguns dels missatges que ha rebut.

Es tracta d'un impressionant vestit de tall princesa, amb una faldilla voluminosa, detalls brillants i una imponent cua; aquest model sembla tret d'un conte de fades.