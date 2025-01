Novetats sobre Maite Galdeano, mare de Sofía Suescun: ‘Està vivint a casa de…’

Maite Galdeano torna a ser el centre d'atenció, ja que la mare de Sofía Suescun està donant molt de què parlar. Després de la seva mediàtica baralla amb els seus fills, Sofía i Cristian Suescun, sembla que Maite està decidida a seguir endavant amb la seva vida. Ara s'han confirmat tots els rumors sobre ella després de saber que: “està vivint a casa del seu advocat”.

Leticia Requejo ha estat qui ha revelat l'última hora sobre Maite. La periodista, en la seva intervenció a TardeAR, va compartir una sorprenent notícia. “Ha passat la nit de Cap d'Any amb un home en un restaurant de Madrid, se'ls ha vist molt acaramel·lats”, va revelar.

Maite Galdeano sembla haver trobat l'amor, aquesta notícia ha deixat a molts sense paraules. Segons la periodista, ella no només ha passat temps amb aquest misteriós home, sinó que també està vivint a casa seva. “Maite està vivint a casa d'aquest senyor”, va confessar Leticia.

Per ara, la identitat de l'home és un misteri total, però Leticia va revelar que ell és advocat. “L'ha conegut gràcies a Sofía, és el senyor que l'està ajudant amb els seus problemes legals amb els seus fills”, va explicar. Aquesta dada ha causat un gran enrenou.

La relació entre Maite i la seva filla Sofía podria estar en un moment clau. Maite Galdeano, a més, està interessada a adquirir un terreny a prop de Sofía a Madrid. La seva idea és mudar-se a mitjan any, però mentrestant, s'està quedant en un poble madrileny.

Maite Galdeano fa una declaració d'intencions contra Sofía Suescun

Un detall que no ha passat desapercebut és una història publicada per Maite a les seves xarxes socials. En ella, Maite va mostrar que va portar la seva gossa Tila al veterinari a Villanueva del Pardillo. Aquest gest ha estat interpretat com una declaració d'intencions.

La notícia del seu nou amor també ha arribat a les orelles del seu cercle proper. Segons algunes fonts, Maite està tan il·lusionada que no ha dubtat a compartir detalls amb els seus amics. Aquest entusiasme podria marcar un abans i un després en la seva relació amb Sofía.

Per ara, Maite sembla estar enfocada en la seva felicitat. Els seus passos cap a Madrid, el seu nou romanç i les seves decisions recents estan generant molta expectació. Sofía, per la seva banda, segurament està observant amb cautela aquests moviments.

El que està clar és que Maite Galdeano continua sent una dona que no passa desapercebuda. I amb cada acció, sembla estar més a prop d'escriure un nou capítol en la seva història familiar. Caldrà continuar atents als pròxims esdeveniments.