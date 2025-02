Confirmat el rumor sobre Juan Urdangarin, el fill tímid de la infanta Cristina

Són molts els rumors que, des de fa anys, envolten la figura del nebot més desconegut de Felip VI. Juan, el més gran dels fills nascuts del matrimoni format per Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó, no se sent en absolut còmode sent un objectiu dels mitjans. Ara es confirma el rumor que el jove, convertit en un dels suports fonamentals de la seva mare, vol continuar amb la seva vida al marge dels focus.

El més tímid dels quatre fills dels exducs de Palma intenta portar la seva vida en la més estricta intimitat. Urdangarin es va graduar en Relacions Internacionals i Comerç per la Universitat d'Essex i actualment treballa a Extreme E. Una companyia internacional creada per Alejandro Agag, gendre de José María Aznar, dedicada a promoure l'ús de cotxes elèctrics.

El més gran dels germans Urdangarin porta des de l'any 2018 instal·lat a Londres. Allà compta amb un grup d'amics de la seva màxima confiança.

Juan Urdangarin s'esforça per mantenir una vida allunyada del focus mediàtic

Si bé visita de vegades el nostre país, la veritat és que se sent més còmode allà i pot gaudir d'un cert anonimat. És a la capital britànica on el primogènit de la infanta Cristina porta la vida que ell desitja, d'una manera tranquil·la i discreta.

Fins a la data molt s'ha parlat de la faceta sentimental del cosí de la princesa Leonor. Sempre molt gelós de la seva intimitat, no hi ha res confirmat sobre la vida amorosa de Juan.

Si bé els seus tres germans ja tenen parella coneguda, Pablo amb Johanna Zott, Miguel amb Olympia Beracasa i Irene amb Juan Urquijo, de Juan no se sap res en aquest sentit.

Més enllà de temes del cor, és molt estrany que el jove es deixi veure en actes oficials i familiars. Tot i això, hi ha algunes excepcions, com quan va assistir al casament de l'alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, amb Teresa Urquijo el passat 6 d'abril.

El més gran dels fills de la infanta Cristina no es planteja tornar a Espanya

Als seus gairebé 26 anys, Juan Urdangarin no té ni intenció de tornar a Espanya de moment. Està encantat amb la vida que porta a Londres i no s'ha plantejat canviar de residència.

Nascut el setembre de 1999 a Barcelona, Juan Urdangarin ha decidit mantenir-se en la mesura del possible, allunyat del focus mediàtic que segueix els passos de la seva família materna. La seva vida, marcada pel seu caràcter introvertit, ha estat també influenciada pels alts i baixos familiars.

Juan, que ha optat per un perfil baix, va estar centrat primer en els seus estudis i ara en la seva feina. També mostra una ferma vocació solidària. Una manera de ser que el distingeix de la resta dels seus cosins i germans.