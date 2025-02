Un testimoni confirma una cosa d'Anabel Pantoja i Mercedes Bernal: 'Bastant seriosa'

Un veí d'Anabel Pantoja ha confirmat a Y ahora Sonsoles una nova informació relacionada amb la influencer i la seva mare, Mercedes Bernal. Tal com ha confirmat aquest testimoni, mare i filla han estat vistes amb la petita Alma a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària: "Anava bastant seriosa".

Va ser el passat 30 de gener quan el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va fer saltar totes les alarmes al voltant de David Rodríguez i la seva actual parella sentimental. Aquell dia, aquest organisme va emetre un comunicat, anunciant que s'havia posat en marxa una investigació contra ells per presumpte maltractament infantil.

Des de llavors, i en un intent per portar un perfil baix, Anabel Pantoja ha romàs reclosa al seu domicili. No obstant això, aquest dijous, 6 de febrer, el programa de Sonsoles Ónega ha emès les imatges més esperades.

En elles es pot veure la creadora de continguts entrant a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària, juntament amb la petita Alma i la seva mare, Mercedes Bernal. Encara que això sí, sense la companyia de David Rodríguez.

Tal com han assegurat en aquest programa, Anabel Pantoja i la seva filla van estar dins del centre mèdic per més de dues hores. Durant aquest temps, es va dur a terme una minuciosa revisió per avaluar l'evolució de les lesions de la petita Alma.

A més, i per si no fos prou, l'equip de Sonsoles ha tingut l'oportunitat de parlar amb una de les persones que es trobaven allà. "Se la veia molt seriosa, amb el cap baix i portant ulleres de sol", ha assegurat aquest testimoni.

Un testimoni revela una inesperada informació sobre Anabel Pantoja i la seva mare, Mercedes Bernal

Encara que en el seu últim comunicat va assegurar que estan "desitjant seguir col·laborant amb la Justícia", no hi ha dubte que Anabel Pantoja està passant pel pitjor moment de la seva vida. I prova d'això és el testimoni que ha compartit un ciutadà canari amb el programa Y ahora Sonsoles.

Segons ha assegurat aquesta persona, Anabel Pantoja va acudir a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària juntament amb Mercedes Bernal i la seva filla per sotmetre la menor a una nova revisió. Moment en què la influencer es va deixar veure "molt seriosa" i "amb el cap baix".

Una actitud que també ha deixat entreveure davant els mitjans de comunicació. A les portes del seu domicili, la influencer ha assegurat que està "esperant que tot se solucioni".

"Estic bé, pel que podíem esperar... M'han demanat que no entri en polèmiques. La meva filla està bé, gràcies a Déu", ha afegit a continuació Anabel Pantoja. A més, i encara que s'ha mostrat molt agraïda amb els reporters, ha aprofitat per fer-los una important petició:

"He de fer vida, porto una setmana o 10 dies sense sortir. No em perjudiquéssiu en la meva vida... Només vull donar-vos les gràcies, la meva vida continua. Vull sortir amb la meva filla, que es calma passejant, heu d'entendre la meva situació, vull estar al meu poble tranquil·la".