Sorpresa pel gest que ningú esperava d'Olga Ríos, parella d'Alexia Putellas

El 4 de febrer, Alexia Putellas va celebrar el seu 31 aniversari envoltada d'afecte i missatges de felicitació. No obstant això, un detall ha cridat l'atenció dels seus seguidors i ha donat peu a especulacions sobre la seva vida personal.

Des del programa de Catalunya Ràdio, Que no surti d’aquí, van llançar una hipòtesi que ha generat enrenou: la possibilitat que Putellas i la seva parella, Olga Ríos, ja no estiguin juntes.

Alexia Putellas: una felicitació pública que mai va arribar

La futbolista sempre ha estat molt reservada amb la seva vida privada. Encara que la seva relació amb Ríos era coneguda, ambdues han mantingut un perfil baix, sense mostres públiques d'afecte. No obstant això, en l'era de les xarxes socials, qualsevol absència pot interpretar-se com un missatge.

Durant el programa, Marta Montaner va expressar la seva sorpresa davant la falta de felicitació pública per part de Ríos. "Jo esperava la felicitació de la seva parella, que és Olga Ríos", va comentar en antena. Un comentari que no va trigar a despertar la curiositat dels oients.

L'absència d'un missatge a les xarxes socials no té per què significar una ruptura. Moltes parelles prefereixen celebrar moments especials en privat, sense necessitat de fer-los públics. No obstant això, en aquest cas, el silenci de Ríos ha donat peu a tota mena de conjectures.

Les xarxes han reaccionat amb teories dividides. Alguns creuen que es tracta d'un simple descuit o una decisió personal de no compartir la seva vida privada. Altres, en canvi, veuen en això un senyal de distanciament entre ambdues.

Alexia Putellas, protagonista de la Super Bowl

Les llegendes no requereixen presentació. L'últim anunci de Nike, emès durant la Super Bowl, va deixar clar que Alexia Putellas transcendeix fronteres i és una estrella global. La migcampista del Barça va brillar com una de les grans protagonistes del vídeo.

Mentre els rumors sobre la seva vida personal creixen, Putellas continua enfocada en la seva carrera. Després de superar una lesió complicada, la jugadora continua treballant per recuperar la seva millor versió i seguir liderant el Barça en una temporada clau.

Per ara, ni Putellas ni Ríos han fet declaracions al respecte. Com en altres ocasions, la futbolista sembla preferir mantenir-se al marge de qualsevol especulació i deixar que la seva vida personal segueixi sent només seva.