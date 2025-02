Susanna Griso deixa d'amagar el que ha fet David Rodríguez: 'No és normal'

Susanna Griso ha estat molt contundent sobre l'últim que ha fet David Rodríguez, el nòvio d'Anabel Pantoja. Exactament, en ple directe d'Espejo Público ha criticat un dels seus comportaments.

La presentadora ha parlat clar després de veure el que el jove ha dit a un dels reporters en ser preguntat per la seva parella. Davant la seva resposta, la conductora de l'espai d'Antena 3 ha dit: "Això no és normal".

Susanna Griso analitza a Espejo Público la situació de David Rodríguez

La investigació a la qual són sotmesos Anabel Pantoja i David Rodríguez per presumpte maltractament infantil a la seva filla continua generant interès. Bona mostra d'això és que avui a Espejo Público s'ha tornat a posar l'assumpte sobre la taula. En concret, s'ha col·locat el focus en ell.

Al respecte, Gema López ha estat molt contundent en afirmar: "Crec que l'actitud que ha pres ell davant els mitjans, tan diferent de la d'ella, ha cridat l'atenció. No es pot mostrar una normalitat i que aquí no passa res, quan ella, la més coneguda, dona la cara i diu que ho han passat malament, que és un infern".

A la qual cosa ha afegit: "Davant un fet jo puc plorar perquè soc sensible i tu ser més freda, però hi ha una veritat. I és que hi ha una investigació, no una normalitat, i això és el que crida l'atenció. La unitat és la que va faltar després de conèixer-se la notícia de la investigació".

És a dir, que ha assenyalat que el seu comportament podria estar afectant negativament la percepció pública del cas i, per tant, la imatge d'Anabel Pantoja. Tant és així que la falta d'una postura unificada i coherent entre ambdós ha generat especulacions sobre possibles tensions en la parella.

Susanna Griso qüestiona David Rodríguez

En aquest punt, s'han emès les últimes imatges de David Rodríguez al carrer sent preguntat per la premsa. I les mateixes han fet saltar Susanna Griso, que ha assenyalat el que ha fet ell.

Així, ha manifestat: "El que a mi m'ha cridat l'atenció és que li pregunten per Anabel i ell respon: «Jo estic bé». Aquí hi ha com una dissociació. Això no és normal".

Per si fos poc, Gema ha tornat a intervenir per deixar de manifest que la parella podria esquerdar-se. I és que ha explicat: "Comencen a existir veus de fora que comencen a explicar-li coses a Anabel del seu nòvio. Al marge de les infidelitats, es tracta d'episodis que desconec".

Sigui com sigui, la investigació continua, i s'espera que en els pròxims dies s'aportin noves evidències que clarifiquin el que ha succeït. Mentrestant, l'opinió pública roman atenta a cada moviment de la parella i a les reaccions de figures mediàtiques com Susanna Griso. Figures que no dubten a expressar la seva opinió sobre el comportament dels implicats.

És fonamental recordar la gravetat de les acusacions i la importància de protegir els drets i el benestar de la menor involucrada. La justícia haurà de determinar la veracitat dels fets i, si convé, establir les responsabilitats corresponents. Fins aleshores, és essencial abordar el tema amb la serietat i el respecte que mereix, evitant especulacions que puguin perjudicar els implicats i, sobretot, la petita Alma.