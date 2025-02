Mariló de la Rubia, cap de David Rodríguez, es queda muda amb els últims successos

Mariló de la Rubia s'ha quedat completament muda davant dels reporters arran dels últims successos relacionats amb David Rodríguez. L'empresària ha decidit tancar files al voltant del fisioterapeuta, tot i que mai havia tingut cap problema en parlar amb la premsa.

No hi ha cap dubte que tant Anabel Pantoja com la seva actual parella estan passant per una de les etapes més dures de la seva relació. I tot arran de la investigació que s'ha obert en contra seva per presumpte maltractament infantil.

El passat 30 de gener, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va confirmar aquesta notícia a través d'un comunicat. Aquest organisme va assegurar que havia posat en marxa aquesta mesura per saber què és el que realment va causar les lesions que van portar la petita Alma a l'hospital.

Ara, i amb aquesta polèmica de plena actualitat, ha sortit a la llum una nova informació relacionada amb David Rodríguez. Tal com s'ha confirmat, l'empleat de Mariló de la Rubia ha hagut de separar-se temporalment de la seva petita i d'Anabel Pantoja.

El fisioterapeuta ha tornat a Còrdova per reprendre els seus compromisos professionals, després d'haver gaudit de part de la seva baixa per paternitat. Una notícia que ha deixat més d'un sense paraules.

Per aquest motiu, un equip d'Europa Press no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de preguntar-li a Mariló de la Rubia per la reincorporació de David Rodríguez. No obstant això, la resposta no ha estat la que ells esperaven.

Mariló de la Rubia es queda completament muda arran dels últims successos relacionats amb David Rodríguez

Tal com ha transcendit en les últimes hores, David Rodríguez ha tornat a Còrdova per reincorporar-se al seu lloc de treball a la coneguda clínica de Mariló de la Rubia. No obstant això, s'ha començat a especular amb la possibilitat que aquest desplaçament no només estigui relacionat amb els seus compromisos laborals.

Diversos mitjans de comunicació han assegurat que el nuvi d'Anabel podria haver pres aquesta decisió per reunir-se amb la seva cap i definir juntament amb ella la seva estratègia de defensa. I és que, segons s'ha confirmat ja, la parella ha decidit portar les seves acusacions per separat.

A més, i després de saber que la investigació s'ha centrat en David Rodríguez, s'ha confirmat que Mariló de la Rubia ha posat a la seva disposició un equip d'especialistes mèdics.

Tots els indicis apunten que la seva intenció és ajudar el seu empleat, donar suport al seu paper com a bon pare i demostrar que no va tenir relació amb el que li va succeir a Alma. Per tot això, ara s'especula que el fisioterapeuta hauria deixat Gran Canària per preparar la seva defensa des de Còrdova.

No obstant això, Mariló de la Rubia ha optat per no confirmar ni desmentir aquesta informació. L'empresària ha arribat a la seva clínica aquest matí, on els reporters li han preguntat pel retorn de David Rodríguez.

No obstant això, l'examiga d'Isabel Pantoja ha optat per abaixar el cap i no dir res sobre si la tornada del seu empleat està o no relacionada amb la seva defensa.