Marisa Martín-Blázquez revela què va passar a l'hospital amb Anabel Pantoja i el xicot

Marisa Martín-Blázquez ha deixat sense paraules els televidents en destapar el “desagradable” esdeveniment pel qual van haver de passar Anabel Pantoja i el seu xicot fa uns dies. Un episodi que, segons la col·laboradora de televisió, es va produir a l'Hospital Maternoinfantil de Gran Canària.

No hi ha cap dubte que aquesta mediàtica parella està passant per un dels moments més durs de la seva vida, un infern que va començar el passat 9 de gener. Durant els 18 dies posteriors, ambdós van romandre en aquestes instal·lacions a conseqüència d'un contratemps de salut que va patir la seva filla.

No obstant això, el que menys es podien imaginar Anabel Pantoja i David Rodríguez era que el Tribunal Superior de Justícia de Canàries anés a obrir una investigació en contra seva. I tot per esclarir què és el que realment ha generat les lesions a la petita Alma.

Des de llavors, no han deixat de sortir a la llum diverses dades relacionades amb aquest delicat tema familiar. Entre elles, l'últim que ha explicat Marisa Martín-Blázquez al plató de Fiesta.

Tal com ha confirmat la col·laboradora de televisió, durant els primers dies de l'ingrés de la petita Alma, Anabel Pantoja i el seu xicot van haver d'enfrontar-se a un “desagradable” episodi.

Aquest diumenge, Emma García i tot l' quip han dedicat part de la seva emissió a analitzar les novetats relacionades amb la filla d'Anabel Pantoja. Moment que Marisa Martín-Blázquez ha volgut aprofitar per explicar un “desagradable” episodi que es va produir durant l'ingrés d'Alma.

La col·laboradora de televisió ha deixat sense paraules tothom en assegurar que una persona va intentar fotografiar no només els éssers estimats de la parella, sinó també la petita:

“Durant l'estada d'Anabel i David a l'hospital per l'ingrés de la seva filla, va ocórrer una cosa molt desagradable. Quan un amic d'Anabel entrava a la sala en què estaven, es va adonar que una persona del centre estava fent fotografies dels amics famosos d'Anabel”.

Segons Marisa Martín-Blázquez, “immediatament, el que va fer va ser captar una fotografia d'aquesta persona”. I tot “perquè el seu testimoni no quedés simplement en la seva paraula, sinó que hi hagués una prova gràfica d'això”.

A més, i per si no n'hi hagués prou, la periodista ha assegurat que Anabel Pantoja “va arribar a assabentar-se que algú d'aquest centre va intentar captar imatges de la filla”. No obstant això, ella no sap si es tracta o no de “la mateixa persona”.

Després de sentir aquest testimoni, Amor Romeira no ha tingut cap problema en compartir amb Marisa Martín-Blázquez i l'audiència la informació que ella té en el seu poder. Tal com ha confirmat l'amiga de la influencer, efectivament, es tracta d'un treballador de l'Hospital Maternoinfantil de Gran Canària:

“El centre es va portar estupendament bé amb ells i amb la nena... Però és veritat que hi va haver una persona que treballa al centre que es va dedicar a gravar els amics. I treure les imatges als mitjans que estaven a la porta de l'hospital”.