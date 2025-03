Censuren Alessandro Lequio pel que ha fet a 'Vamos a Ver': 'Una imprudència'

El presentador de Vamos a ver s'ha vist obligat a censurar l'opinió d'Alessandro Lequio relacionada amb l'últim projecte en què s'ha embarcat Terelu Campos. "Em sembla que és una mica una imprudència", ha assegurat el col·laborador abans de ser interromput per Joaquín Prat.

Va ser durant el passat cap de setmana quan Supervivientes 2025 va confirmar oficialment la participació de la mare d'Alejandra Rubio a través de tots els seus canals de difusió.

"Encara que ningú s'ho espera, aquest any participo a Supervivientes", va assegurar la col·laboradora, deixant clar que no formarà part del repartiment d'aquesta edició. No obstant això, i encara que ja se sap que ha posat rumb a Hondures, encara es desconeix el paper que exercirà als Cayos Cochinos.

Com era d'esperar, aquesta notícia 'bomba' no ha passat per res desapercebuda entre la resta de mitjans de comunicació. Tant és així que aquest dilluns, 3 de març, el programa Vamos a ver ha dedicat part de la seva emissió a comentar l'última aventura de Terelu Campos.

"Terelu Campos va com a concursant de ple dret?", ha preguntat en veu alta Joaquín Prat. Qüestió a la qual Alessandro Lequio no ha trigat a reaccionar, moment en què s'ha mostrat especialment dur amb ella:

"L'altre dia ens parlava del seu debut teatral i ara ens parla de Supervivientes. Jo el que tinc clar és que no va com una supervivent més perquè, entre altres coses, seria una imprudència".

Alessandro Lequio és censurat pel presentador de 'Vamos a ver': "Hi haurà una missió especial"

No obstant això, lluny de quedar-se aquí, Alessandro Lequio ha decidit rescatar una de les fotografies més comentades de Terelu per tornar a ficar-se amb ella. "Sense copó i sense pitillo... És una imprudència total", ha assegurat amb humor.

El col·laborador de televisió s'estava referint a la icònica imatge de la mare d'Alejandra Rubio celebrant amb una copa a la mà la victòria d'Espanya a l'Eurocopa 2012. A més, amb to burleta, Alessandro Lequio ha esmentat la seva afició pel tabac, una cosa que li resultaria impossible a l'illa.

En aquest moment, diversos col·laboradors de Vamos a ver han compartit les seves opinions sobre la inesperada participació de Terelu a Supervivientes 2025. "A mi m'encanta Terelu i tinc moltes ganes de veure-la a l'illa", ha assegurat Adriana Dorronsoro.

"A mi m'encantaria que us tanqués la boca a tots i que fos una gran concursant. I imagineu-vos que arriba fins a la final com Rosa Benito", ha compartit Alexia Rivas. Un escenari que serà impossible, ja que només participarà per un temps determinat.

En aquest moment, Alessandro Lequio ha tornat a la càrrega contra la col·laboradora de ¡De Viernes!: "Tots coneixem la seva llista de malalties i cap metge li recomanaria anar a Supervivientes. Parlant seriosament, em sembla que és una mica una imprudència", ha aclarit el comte.

Després d'escoltar el seu company, el presentador de Vamos a ver no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'interrompre'l per censurar així la seva intervenció. "Hi haurà una missió especial", ha assegurat Joaquín Prat, posant fi als seus comentaris i deixant molt clar que la seva participació en el concurs es donarà sota condicions excepcionals.