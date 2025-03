Marta López se la juga i destapa la veritat sobre Terelu Campos: 'Un numeret'

Marta López, com tots, s'ha quedat perplexa amb el fitxatge de Terelu Campos per Supervivientes. Però, després de l'impacte inicial, no ha dubtat a jugar-se-la i desvelar una veritat. Sí, quin serà el paper que aquella farà en el reality, segons el seu criteri.

Així, de manera contundent, ha explicat a Socialité: “No veig la Terelu preparada per a Supervivientes. Això serà un numeret”.

Marta López vaticina el pas de Terelu Campos per Supervivientes

El passat divendres es va descobrir que Terelu Campos participarà en la pròxima edició de Supervivientes, que s'iniciarà el pròxim dijous. Una notícia bomba que ha generat tota mena de rumors i de teories, com la de Kiko Matamoros.

Ara, l'última a parlar de l'assumpte ha estat Marta López, exconcursant del reality i col·laboradora de Telecinco. Aquesta, en una entrevista per a Socialité, se l'ha jugat i ha desvelat el que sospita que succeirà amb la presentadora en el concurs.

Així, ha manifestat: “No veig la Terelu preparada per a Supervivientes, això serà un numeret. No me'l perdo ni boja. A veure si passa la primera nit”.

Aquestes declaracions han sorprès a molts, especialment perquè Marta és una exparticipant del programa i coneix de primera mà les dificultats que implica la convivència en condicions extremes. El seu escepticisme es basa en la percepció que Campos podria no estar preparada físicament per afrontar les dures proves que caracteritzen el concurs.

A més, Marta López ha comparat la futura participació de Campos amb la de la seva germana, qui també va ser concursant en edicions anteriors. Al respecte, ha comentat: “És complicat fer-ho pitjor que Carmen Borrego, però jo crec que ella la superarà”. No obstant això, ha reconegut que la mare d'Alejandra Rubio compta amb un avantatge: “El que té a favor és la seva ment, és forta”.

Davant de Marta López, Adara Molinero es mostra més positiva sobre Terelu Campos

D'altra banda, Adara Molinero ha ofert una perspectiva més optimista sobre la participació de Terelu a Supervivientes 2025. En el mateix programa, ha expressat: “Jo confio en ella. Cal confiar, donar-li un vot de confiança, pobra”.

“Cal recórrer a la memòria i ningú confiava en mi en el seu dia i després mira. Mai se sap”.

A la qual cosa ha afegit: “Espero que els concursants no em sentin i acollonir-los, però és duríssim. El més dur que viuran en la seva vida. Ho sento”.

Paraules davant les quals ha intervingut Carmen Borrego, que ha tret la cara per la seva germana. Ho ha fet dient: “Ella donarà espectacle”.

Vist el que s'ha dit, queda clar que la presència de Campos en el reality de supervivència no ha deixat indiferent a ningú. Això sí, diferents fonts han assenyalat que la presentadora no serà concursant, sinó que tindrà una missió especial que serà desvelada en la primera gala. Una estratègia ha generat encara més interès i especulació sobre quin serà el rol de Terelu en aquesta edició.

Només el temps dirà com es desenvoluparà la seva experiència en el concurs i si aconseguirà superar les expectatives o no. Per a Marta López serà un autèntic fiasco i se n'anirà tot just començar. Caldrà esperar per sortir de dubtes.