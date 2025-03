Sorpresa a 'Fiesta' gràcies a l'exclusiva d'Amor Romeira: 'Tinc imatges'

Amor Romeira va ser qui va donar l'avís d'alarma el passat 23 de febrer sobre el final de la relació de Jessica Bueno i Luitingo. Un fet que no va agradar a l'andalús, qui va qualificar d'"incerts" els comentaris de la canària. Ara, després de confirmar-se la ruptura, ha estat la col·laboradora de Fiesta qui ha volgut llançar un advertiment: "porto unes imatges que et deixen en molt mal lloc".

Amor Romeira es mostrava de la manera més contundent en la seva intervenció en l'esmentat espai de Telecinco. "Vas posar barbaritats de mi a Instagram", començava dient referint-se a Luitingo. Després la canària advertia del pas que estava a punt de fer: "et desemmascararem".

Així, durant la seva intervenció en el programa presentat per Emma García, l'audiència va poder veure Luitingo de festa poc després de la seva inesperada ruptura amb Jessica Bueno. "Les imatges són del dissabte 23, abans que sabéssim de la ruptura", començava dient Romeira.

Amor Romeira adverteix a Luitingo a Fiesta de les imatges que podrien desemmascarar-lo

"Està de festa quan ja havien posat fi a la relació", afegia per després valorar com veia l'autor de Yo sé que puedes. "Tan malament, tan malament no està... No pots vendre't a les xarxes com que estàs malament i el dissabte estar de festa celebrant", sentenciava la col·laboradora.

La canària es queixava a continuació de l'atac que va rebre per part de Luitingo. "Jo et vaig escriure per contrastar informació, el que no pots fer tu és exposar-me fent el ridícul". Arran d'aquesta situació, Amor decidia fer públic el que, segons ella, l'artista va tapar sobre la seva ruptura venent-se com "màrtir", apuntava la col·laboradora.

La que va ser participant de la novena edició de Gran Hermano assegurava que el que al cantant li molesta és que ella confirmés la ruptura. De fet, minuts després que Romeira donés aquesta informació, la ja exparella va emetre un comunicat. Una situació que posava de manifest, d'altra banda, una mentida, "perquè ell no estava compartint a les xarxes del tot la veritat".

"A ell li destrossa que Jessica Bueno es pugi plorosa i dient que està fatal", explicava Romeira. Llavors, segons la col·laboradora, Luitingo "treu el geni" perquè pensa que ella l'ha deixat com el "dolent de la relació".

Amor Romeira va ser qui va destapar la ruptura entre Jessica Bueno i Luitingo

Més enllà d'aquest intercanvi d'acusacions, Amor Romeira destacava que tot anava bé entre Jessica Bueno i Luitingo mentre vivien a Bilbao, ja que el cantant no tenia amics allà. No obstant això, les coses van canviar en mudar-se a Sevilla.

A la capital hispalenca Luitingo té moltíssimes amistats, apuntava la tertuliana. Segons Romeira, el cantant hauria mentit a Jessica en diverses ocasions: "Li deia que anava a berenar amb la seva família i aquell berenar s'allargava tant que acabava sortint de festa". Una realitat que no hauria confessat a la que llavors era la seva parella.

Per la seva banda, Luitingo va reaccionar a les paraules de Romeira sobre la seva ruptura abans de confirmar-la públicament. "Creia que teníem una relació bonica i d'amistat, però has demostrat que no. Estàs trucant-me i escrivint-me per informar-te, però en no aconseguir res has volgut tacar la meva imatge mentint", escrivia el sevillà a les seves xarxes socials.