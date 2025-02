Silenci total a 'Vamos a ver' amb la informació d'Alessandro Lequio: 'El jutge...'

Alessandro Lequio s'ha convertit en protagonista del programa d'avui de Vamos a ver. I tot perquè ha donat una informació controvertida que ha provocat que el silenci total hagi regnat al plató.

En concret, ha revelat una dada rellevant sobre la investigació a la qual són sotmesos Anabel Pantoja i el seu xicot, David Rodríguez. Investigació relativa a un presumpte maltractament infantil cap a la seva filla. Així, recollint una informació de premsa, ha manifestat: “El jutge considera que les lesions de la bebè no són accidentals”.

Alessandro Lequio provoca silenci amb les seves manifestacions a Vamos a ver

Vamos a ver porta dies posant sobre la taula les noves dades que existeixen al voltant del cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez. Avui, ha abordat el fet que tots dos, molt seriosos amb la premsa, han pres amb la seva filla un vol a Còrdova, la terra natal d'ell.

Davant aquesta situació i el mencionat cas, ha decidit intervenir Alessandro Lequio. Ho ha fet exposant una informació fonamental “Estava veient la revista Lecturas aquest matí. I he vist un titular que m'ha cridat l'atenció: «El jutge considera que les lesions de la bebè no són accidentals»”.

“«I, segons l'acta de lesions de la petita, les lesions són compatibles amb moviments violents d'acceleració i desacceleració». Per tant, s'està dient alguna cosa més del que hem dit fins ara”.

La reacció a les declaracions d'Alessandro Lequio a Vamos a ver

La reacció al plató de Vamos a ver ha estat immediata. Un silenci total s'ha apoderat de l'estudi, reflectint la gravetat de la informació compartida.

No obstant això, després d'uns segons de tensió, Pepe del Real, visiblement molest, ha pres la paraula. Ho ha fet per afirmar: “Això no es pot dir, perquè es refereix a una menor. I això és el que enfada a Anabel”.

“Tu et creus que és normal que una revista publiqui el part de lesions d'una bebè? Són dades que tenen a veure amb la salut d'una bebè”.

Per la seva banda, Antonio Rossi ha defensat la llibertat de premsa, assenyalant: “És un acte judicial. I cadascú publica el que vol i cadascú assumeix les seves conseqüències”.

En conclusió, la intervenció d'Alessandro Lequio a Vamos a ver ha revifat el debat sobre el paper dels mitjans en casos judicials que involucren menors. La seva revelació, basada en informació publicada per una revista, ha generat diverses reaccions i ha evidenciat la complexitat d'informar sobre assumptes tan sensibles. A mesura que avança la investigació, és fonamental que el tractament mediàtic es realitzi amb el màxim respecte i consideració cap als drets i el benestar de tots els implicats.