Olalla Moreno afronta un moment clau a 'Com si fos ahir' que ningú imagina.

El pròxim capítol de Com si fos ahir promet emocions intenses, amb girs inesperats en les seves trames principals. Entre els conflictes que marcaran l'episodi, destaca el protagonitzat per Cati, interpretada per Olalla Moreno.

D'aquesta manera, la dona es veurà en una situació complicada amb Salvatore. Mentrestant, Jess segueix atrapat en un món perillós, i la relació entre Lluís i Eva es complica encara més.

Olalla Moreno afronta un moment clau

Després de tot el que ha succeït, Salvatore comprèn que necessita demostrar-li a Cati que realment l'estima. No obstant això, les seves paraules ja no són suficients per convèncer-la. En un intent desesperat per arreglar les coses, decideix trucar a Rosa perquè intervingui.

Cati, interpretada per Olalla Moreno, segueix en una cruïlla emocional. Encara que encara sent alguna cosa per Salvatore, la desconfiança pesa massa. El seu caràcter fort i el seu orgull li impedeixen cedir fàcilment, per la qual cosa l'arribada de Rosa podria canviar el rumb de la seva història.

Jess no troba sortida: el perill de Ferni

Mentrestant, la situació de Jess es torna cada vegada més insostenible. Malgrat el seu desig de deixar enrere el món de la droga, Ferni no li ho posa fàcil. Aquesta vegada, l'obliga a fer una altra entrega, posant el jove en una posició de risc.

Jess vol sortir d'aquest cercle viciós, però la por el paralitza. Sap que desafiar Ferni pot portar-li greus conseqüències, per la qual cosa, malgrat les seves ganes d'escapar, acaba cedint una vegada més. La tensió en aquesta trama augmenta.

Lluís insisteix amb Eva i rep un dur cop

D'altra banda, Lluís segueix intentant acostar-se a Eva, però la situació entre ells està lluny de millorar. Ella no vol saber res d'ell i l'evita constantment. No obstant això, Lluís no es rendeix i decideix insistir una vegada més.

Quan Eva el rebutja novament, Lluís fa un pas més i es presenta al gimnàs per intentar parlar amb ella. Aquest moviment resulta ser un error, ja que la reacció d'Eva és molt més forta del que ell esperava.

El nou episodi de Com si fos ahir promet mantenir els espectadors al límit del seient. La història de Cati i Salvatore, amb la magistral interpretació d'Olalla Moreno, és una de les més esperades, ja que podria definir el futur de la seva relació.

D'altra banda, el perillós món en què està atrapat Jess genera preocupació. Mentrestant, la història de Lluís i Eva segueix donant de què parlar. Amb girs inesperats i moments de gran càrrega emocional, aquest capítol es presenta com un dels més intensos de la temporada.