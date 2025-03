Arriba la felicitat al Vaticà: Comunicat urgent sobre la salut del Papa Francisco

El Vaticà respira amb un cert alleujament després de les últimes notícies sobre la salut del Papa Francisco. Després de diversos dies d'incertesa, l'últim informe mèdic ha portat molt bones notícies. Però, tot i que la seva recuperació avança, insisteixen a mantenir la prudència.

Les actualitzacions sobre l'estat del Papa Francisco han estat constants, però amb poca informació concreta. Fins aquest dissabte, els metges havien evitat fer declaracions sobre la seva evolució. Ara, des de l'hospital han confirmat que presenta una “lleu millora gradual” i que el Pontífex “respon bé a la teràpia”.

El Papa Francisco continua estable i millora lentament

Des del Vaticà s'ha informat aquest matí que la nit ha estat tranquil·la. El Papa Francisco es troba descansant i el seu estat no ha empitjorat. No obstant això, per precaució, no podrà sortir a la finestra per resar el tradicional àngelus dominical.

En el seu lloc, enviarà un missatge escrit durant el migdia d'avui. En aquest text, a més d'expressar la seva proximitat amb els fidels, podria abordar alguns temes d'actualitat. La decisió de no aparèixer en públic respon a la necessitat d'evitar esforços innecessaris.

Un dels aspectes que més preocupava als metges era la possibilitat d'infeccions. No obstant això, les últimes anàlisis de sang no mostren signes alarmants. Això ha estat un alleujament, ja que qualsevol complicació d'aquest tipus podria agreujar el seu estat.

Encara es manté el pronòstic reservat

El Pontífex, de 88 anys, ja fa 24 dies que està ingressat a l'Hospital Policlínic Gemelli. Va ser internat el passat 14 de febrer a causa d'una bronquitis que va derivar en una pneumònia bilateral. Malgrat les dificultats, ha mantingut la seva rutina de pregària i treball en la mesura del possible.

La seva recuperació ha requerit oxigenoteràpia d'alt flux durant el dia i ventilació no invasiva a les nits per millorar la seva funció pulmonar. A més, ha seguit un tractament amb antibiòtics i corticoides per reduir la inflamació i combatre la infecció.

Juntament amb la medicació, ha necessitat fisioteràpia respiratòria i motora per enfortir la seva capacitat pulmonar i evitar el deteriorament físic pel repòs prolongat. També s'han dut a terme anàlisis de sang periòdiques per detectar possibles complicacions, sense que fins ara s'hagin trobat signes d'infecció addicional.

L'equip mèdic ha demanat paciència i cautela al voltant de la salut del Papa Francisco. Han recordat que, encara que els avenços són positius, encara no està fora de perill. De fet, no han especificat quants dies més haurà de romandre a l'hospital.

Però la seva evolució és positiva. Aquest dissabte, fins i tot, va passar un temps a la capella de l'hospital, on va rebre l'Eucaristia. També ha pogut continuar amb algunes de les seves tasques des de la seva habitació i aquests senyals han estat interpretats com a positives pels seus afins.