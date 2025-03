Ningú no esperava l'última decisió del Vaticà amb el Papa Francisco: ‘No està…’

El Vaticà ha pres una decisió que pocs esperaven enmig de la incertesa per la salut del Papa Francisco. Des de fa setmanes, el seu estat ha generat preocupació dins i fora de l'Església, amb informes mèdics que han reflectit la complexitat de la seva recuperació.

El Pontífex va ingressar el passat 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma a causa d'una bronquitis. El que semblava un problema respiratori comú va derivar en una pneumònia bilateral, complicant encara més la seva situació. Durant la seva hospitalització, va patir diversos problemes respiratoris i va necessitar oxigenoteràpia d'alt flux.

Malgrat la gravetat inicial, les últimes informacions des de la Santa Seu han estat més encoratjadores. El seu estat clínic és estable i no ha presentat noves insuficiències respiratòries. No obstant això, el Vaticà ha adoptat una postura que ha despertat alguns interrogants sobre quina és la seva evolució real.

L'última actualització sobre l'estat de salut del Papa Francisco

Durant el matí d'aquest dissabte, la Santa Seu va emetre un comunicat oficial. En ell, van confirmar que el Papa Francisco ha passat una nit tranquil·la i segueix en fase de descans. L'estabilitat en les seves condicions ha permès als metges espaiar els informes sobre la seva evolució.

“El pròxim butlletí mèdic es difondrà el dissabte”, van assenyalar fa uns dies, destacant que no hi haurà més parts fins avui. Un gest que indica prudència, però també confiança en la seva recuperació. No obstant això, fonts properes al Vaticà ja han explicat que el Papa Francisco continua amb la seva fisioteràpia motora i respiratòria.

La decisió del Vaticà amb el Papa Francisco que ha sorprès molts

El dijous 6 de març, la Santa Seu va optar per publicar un àudio del Papa Francisco. En ell, la seva veu sonava dèbil, entretallada i amb dificultats per respirar en alguns moments. Només 26 segons d'un missatge en espanyol, on agraïa les oracions per la seva salut i enviava la seva benedicció.

L'impacte després que el Vaticà difongués un àudio del Papa Francisco va ser immediat. Fidels de tot el món van començar a preguntar-se si també publicarien una imatge del Pontífex. No obstant això, la resposta ha estat inesperada.

Des de la Santa Seu han aclarit que no està prevista la difusió d'una fotografia del Papa Francisco a l'hospital. “Cadascú és lliure de triar com i quan fer-se veure, especialment quan estàs hospitalitzat”, van afirmar fonts vaticanes a Cadena SER.

“Veurem quan arribi el moment, però per ara no està disponible”, van afegir. Una declaració que ha generat encara més especulació sobre el seu veritable estat. “Una foto potser mai serà suficient per a algunes persones”, van sentenciar.

Aquesta absència d'imatges ha avivat els dubtes entre aquells que segueixen de prop la seva evolució. Encara que els informes mèdics són positius, el Papa Francisco encara no ha fet una aparició en vídeo o en persona. Per ara, l'Església manté un missatge de calma, mentre el món espera senyals més concrets sobre la seva recuperació.