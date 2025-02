Ingressen d'urgència el papa Francesc en un hospital de Roma

El papa Francesc ha estat ingressat al matí d'aquest divendres al Policlínic Agostino Gemelli de Roma. Segons ha indicat el Vaticà en un comunicat, el pontífex ha de sotmetre's a proves diagnòstiques i continuar el seu tractament contra la bronquitis. No es tracta de la primera vegada, ja que els seus problemes de salut l'han fet passar per l'hospital en diverses ocasions.

En els últims anys Francesc, de 88 anys, ha experimentat un empitjorament del seu estat de salut. A principis d'aquest mes, durant una audiència amb pelegrins, va esmentar que patia un "fort refredat". Més tard, va ser confirmat pel Vaticà com un episodi de bronquitis.

El papa Francesc se sotmetrà a diverses proves mèdiques

"Aquest matí, al terme de les seves audiències, el papa Francesc ha estat ingressat al Policlínic Agostino Gemelli per sotmetre's a algunes proves diagnòstiques necessàries i continuar el seu tractament contra la bronquitis, que segueix en curs, en un ambient hospitalari", detalla l'informe difós per la Santa Seu.

Aquest nou ingrés ha generat preocupació entre els catòlics, ja que no és la primera vegada que Francesc enfronta problemes respiratoris en els últims mesos. No obstant això, fins al moment, el Vaticà no ha donat més detalls sobre la gravetat del seu estat. Tampoc se sap quant de temps romandrà a l'hospital.

Al llarg del seu papat, iniciat el 2013, el papa Francesc ha mantingut una intensa agenda, malgrat els seus problemes de salut. Aquesta situació ha suscitat dubtes sobre la seva capacitat per continuar amb les seves responsabilitats a llarg termini.

El papa Francesc hauria començat a patir els primers símptomes a principis d'aquest mes. Això va portar la Santa Seu a anunciar, el 6 de febrer, que les audiències se celebrarien des de Casa Santa Marta, la seva residència.

Des de llavors, el Papa ha continuat amb la seva agenda des d'aquest lloc. No obstant això, el passat diumenge, durant la missa a la plaça de Sant Pere amb motiu del Jubileu de les Forces Armades, es va veure obligat a aturar la seva homilia per "dificultats en la respiració", segons les seves pròpies declaracions.

No obstant això, no és la primera vegada que el papa Francesc interromp la seva agenda. El novembre de 2023, seguint les recomanacions mèdiques, va cancel·lar el seu viatge a Dubai per a la COP28, ja que en aquell moment patia d'una "bronquitis aguda i infecciosa".

A més, al desembre del mateix any va aturar les seves activitats a causa d'una recaiguda de bronquitis. També al gener de l'any següent va haver d'interrompre la seva tasca per una grip. I, fins i tot, fa just un any, va acudir al Policlínic Gemelli, situat a l'Illa Tiberina, per fer-se una tomografia computada que avalués l'estat dels seus pulmons.