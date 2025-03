Fayna Bethencourt trenca el seu silenci després de l'últim de Carlos 'El Yoyas': 'Seguim...'

Fayna Bethencourt ha tornat a pronunciar-se després de l'emissió del reportatge de Equipo de Investigación, que va abordar la detenció i els mesos en fugida de Carlos Navarro, conegut com a 'El Yoyas'. La canària va compartir un missatge a les seves xarxes socials en el qual va agrair el suport rebut.

"Seguim caminant", va escriure Fayna. Aquesta declaració arriba després de l'emissió d'un reportatge que ha reviscut un dels capítols més foscos de la seva vida juntament amb 'El Yoyas'. Què ha portat Fayna a pronunciar-se ara?

Fayna Bethencourt trenca el seu silenci després de l'últim de Carlos 'El Yoyas'

El romanç de Fayna Bethencourt i Carlos Navarro va començar dins de la casa de Gran Hermano, on semblaven una parella estable i compenetrada. No obstant això, amb el pas del temps, la realitat darrere les càmeres va ser una altra. La canària va acabar denunciant Navarro per maltractaments, un procés que va culminar amb una condemna de cinc a vuit mesos de presó.

Malgrat la sentència, quan va arribar el moment d'ingressar a presó, Navarro va decidir fugir, romanent en parador desconegut durant gairebé dos anys. Aquesta situació va generar una gran incertesa i angoixa en la vida de Bethencourt, qui temia per la seva seguretat i la dels seus fills. Finalment, al juliol de l'any passat, 'El Yoyas' va ser capturat per les autoritats i traslladat a un centre penitenciari.

El programa Equipo de Investigación de La Sexta va dedicar la seva emissió de divendres a relatar els detalls de la fugida i detenció de Navarro. Sota el títol 'El Yoyas: història d'una fugida', el reportatge va reconstruir els fets amb testimonis clau, entre ells el del seu propi pare.

Bethencourt, per la seva banda, també va participar indirectament en el programa a través del seu testimoni. Abans de l'emissió, va deixar clar a les xarxes la seva motivació per parlar: "He participat en el reportatge de Equipo de Investigación", va començar dient.

"Crec fermament que el meu testimoni pot ajudar a qui ho necessiti. No, no he cobrat i sí, ho he tornat a passar malament, recordant. Gràcies al programa per donar visibilitat i als meus per estar sempre aquí", va afegir al respecte.

Després de l'emissió del reportatge, Bethencourt ha rebut una allau de missatges de suport. El seu missatge a les xarxes socials no només va ser un agraïment, sinó una reafirmació del seu compromís en la lluita contra la violència de gènere.

"Gràcies per tots aquests missatges plens d'afecte que no deixen d'arribar-me. El més important per a mi és que em confirmen que parlar en alt serveix per donar força a persones que la necessiten", va escriure.

El seu testimoni ha servit d'inspiració per a moltes persones que travessen situacions similars. Amb la seva frase "Seguim caminant", Fayna deixa clar que, malgrat les ferides, segueix endavant amb determinació.

Seqüeles d'una relació marcada per la por

En el documental, la canària va tornar a relatar els horrors que va viure durant la seva relació amb Navarro. "El moment en què decideixo trencar amb tot va ser difícil, però alliberador. Encara que no va ser el final de la història, sinó el principi de l'altra part", va confessar.

Fayna Bethencourt també va parlar de les seqüeles que ha deixat la violència soferta. "Les seqüeles que m'ha deixat el que vaig viure, el ser víctima i supervivent de violència de gènere, crec que duraran de per vida", va afirmar.

El seu relat va reflectir el control absolut que Navarro exercia sobre ella: "Jo em quedava a casa. No em deixava treballar. El que manava i tenia el poder econòmic era ell. Jo no podia anar al supermercat sola perquè, clar, igual em podien mirar, em podien parlar".

La condemna de Navarro va incloure dos anys de presó per maltractament habitual. A més, onze mesos per quatre delictes de lesions en l'àmbit familiar, tres mesos de multa per amenaces lleus i una altra condemna per vexacions. Un historial que va evidenciar el calvari que Fayna va suportar durant anys.

Fayna Bethencourt ha demostrat una vegada més que la seva veu és poderosa. Després del reportatge sobre Carlos 'El Yoyas', la canària ha trencat el seu silenci per agrair el suport i reafirmar el seu compromís amb altres víctimes de violència de gènere. Servirà la seva història per conscienciar i ajudar altres víctimes a sortir del silenci?