Ningú no esperava l'última informació sobre la salut del Papa Francisco: ‘Té pinta…’

El Papa Francisco va ingressar el passat 14 de febrer a l'hospital Gemelli de Roma arran d'una pneumònia bilateral i altres problemes respiratoris. Des de la seva hospitalització, ha enfrontat diverses complicacions, com crisis respiratòries i episodis d'insuficiència renal lleu. No obstant això, en els últims dies, el seu estat ha mostrat signes d'estabilitat.

L'últim informe mèdic del Papa Francisco confirma que no ha presentat noves crisis respiratòries ni febre. Se sap que el Pontífex continua amb fisioteràpia respiratòria i motora, i des del Vaticà han decidit no difondre imatges d'ell, per ara.

S'espera un nou informe mèdic per al dissabte 8 de març, un fet que reforça la sensació que la seva situació segueix sota monitoratge constant. De fet, José Beltrán, el director de VidaNueva, ha assegurat que “és cert que el Papa s'estabilitza, però té pinta que va per llarg”.

Ahir es va sentir per primera vegada la veu del Papa Francisco des de l'hospital

Ahir a la nit, el Vaticà va compartir les primeres paraules del Papa Francisco des del seu ingrés. Encara que aquest missatge va ser rebut amb alleujament, el seu to dèbil i cansat no va passar desapercebut per a ningú. De fet, fins i tot es pot percebre la manca d'oxigen en la seva veu.

A través d'un àudio en espanyol, el Papa Francisco va agrair les oracions dels fidels. “Agraeixo de tot cor les oracions que fan per la meva salut des de la Plaça, us acompanyo des d'aquí”, va expressar, abans de beneir a tothom i agrair el suport.

En aquest sentit, José Beltrán, director de la revista VidaNueva, no va dubtar a donar la seva opinió sobre l'àudio publicat. Segons ell, malgrat el to entretallat i dèbil de la veu del Papa Francisco, aquestes paraules són una mostra que està plenament conscient de la seva situació. “Estic convençudíssim que és el Papa Francisco qui ha exigit gravar aquest àudio i que es difongui”, assegura a Antena 3.

“No es governa amb la veu, sinó amb aquest cap i cor que romanen intactes. I així m'ho confirmen a mi fonts del Vaticà que estan rebent ordres directes del Papa”, va destacar Beltrán. Per a molts, aquest missatge confirma que el Papa Francisco segueix amb plena lucidesa malgrat les complicacions de salut.

El procés de recuperació del Papa Francisco “té pinta que va per llarg”

José Beltrán també va voler parlar de la situació actual del Vaticà pel que fa a la comunicació sobre l'estat de salut del Papa Francisco. El fet que no s'informi fins al dissabte sobre la seva situació és un signe d'“estabilitat”, va comentar.

No obstant això, també va deixar clar que el Papa podria estar enfrontant un procés de recuperació més llarg del que s'esperava. “És cert que el papa s'estabilitza, però té pinta que va per llarg”, assenyala José Beltrán.

Així doncs, des del Vaticà es manté el pronòstic “reservat” sobre la salut del Papa Francisco. I, encara que el seu estat continua estabilitzant-se, el camí cap a la recuperació podria ser més llarg del que molts esperaven.