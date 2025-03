Comunicat urgent sobre l'estat del Papa Francisco: així ha passat les últimes hores

El Papa Francisco va ingressar el passat 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma després de ser diagnosticat amb una bronquitis. Una patologia que, amb el pas dels dies, va acabar derivant en una pneumònia bilateral.

El seu estat de salut està generant gran preocupació, especialment després de patir diverses crisis respiratòries, incloent-hi un episodi asmàtic prolongat que va requerir ventilació mecànica no invasiva i oxigenoteràpia d'alt flux. A més, els metges li van detectar una lleu insuficiència renal, que, afortunadament, ha estat controlada amb èxit. I des de la Santa Seu, avui, han donat bones notícies amb l'última actualització de l'estat de salut del Pontífex.

L'última actualització sobre l'estat de salut del Papa Francisco ha portat un missatge de calma des de la Santa Seu. Segons l'informe oficial difós a les 08:26 hores del matí, el Pontífex ha passat una nit tranquil·la i continua en fase de descans. Aquesta evolució positiva reforça l'optimisme al voltant de la seva recuperació després de diverses setmanes d'hospitalització.

El Vaticà continua monitorant de prop l'evolució del seu estat i ha decidit espaiar els informes mèdics davant l'estabilitat del Papa. Encara que roman en observació, la seva capacitat de descans és clau per a la seva recuperació progressiva.

Les paraules del Papa Francisco des de l'hospital

El passat dijous, 6 de març, el Papa Francisco va enviar un missatge d'àudio des de l'Hospital Gemelli de Roma, on ja fa més de tres setmanes que està ingressat. En el missatge, se'l sent amb una veu dèbil i una mica entretallada, expressant la seva profunda gratitud per les oracions que han ofert per la seva salut.

“Agraeixo de tot cor les oracions que fan per la meva salut des de la plaça, us acompanyo des d'aquí. Que Déu us beneeixi i que la Verge us cuidi. Gràcies”, va dir el Papa Francisco amb una veu dèbil i amb la qual es pot intuir certa dificultat per respirar.

Aquest missatge va ser difós abans de l'oració del Rosari que se celebra cada nit a la plaça de Sant Pere del Vaticà, presidida en aquella ocasió pel cardenal Ángel Fernández. La decisió de publicar la seva veu es va prendre per contrarestar les notícies falses sobre el seu estat de salut. A més, també es va fer amb la intenció d'oferir un senyal de proximitat i agraïment als fidels que han mostrat preocupació pel seu benestar.

Malgrat la seva hospitalització, el Papa ha volgut mantenir-se en contacte amb la comunitat, demostrant la seva fortalesa i compromís espiritual. De fet, el Papa Francisco ha continuat exercint les seves funcions des de la seva habitació. Durant la seva convalescència, ha mantingut reunions amb alts funcionaris del Vaticà, incloent-hi el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat, i Edgar Peña Parra, substitut de la Secretaria d'Estat.

A més, el Papa ha signat decrets de beatificació i ha enviat missatges a diverses congregacions i participants d'esdeveniments eclesiàstics. Per exemple, el passat dilluns, 3 de març, des de l'hospital, va enviar un missatge als participants de l'Assemblea General de l'Acadèmia Pontifícia per a la Vida.