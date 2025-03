Aplaudiment a Gema López pel que ha dit de Susanna Griso a 'Espejo Público'

Gema López s'ha guanyat, una vegada més, l'aplaudiment de l'audiència d'Espejo Público després de l'últim i inesperat gest que ha tingut amb Susanna Griso. I és que, malgrat el vincle que les uneix, no ha tingut cap problema a comentar l'última notícia relacionada amb la seva companya.

Aquesta coneguda presentadora de televisió ha deixat de banda el seu rol per un dia per convertir-se en l'última convidada de Col·lapse, programa de TV3 presentat per Ricard Ustrell.

Durant la seva intervenció en aquest espai, Susanna Griso ha fet un balanç dels seus 19 anys al capdavant d'aquest matinal. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció són les declaracions que ha fet sobre la seva vida privada.

Com era d'esperar, aquesta entrevista no ha passat per res desapercebuda entre la resta de mitjans de comunicació, entre ells, Espejo Público. I més tenint en compte el poc que li agrada parlar de la seva vida fora de les càmeres.

Aquest dilluns, 10 de març, Gema López ha apostat per la seva professionalitat. Tant és així que ha decidit donar la notícia, independentment que Susanna Griso sigui la presentadora del programa.

Gema López es guanya l'aplaudiment dels televidents

Durant tots aquests anys, Gema López sempre ha demostrat ser una gran professional. Prova d'això són totes les exclusives que ha donat sense tenir en compte qui era el protagonista de la notícia, una situació que ara s'ha tornat a repetir.

Aquest matí, i malgrat que Susanna Griso és la presentadora d'Espejo Público, Gema no ha dubtat a compartir amb els espectadors tots els detalls de la seva última entrevista.

Encara que la comunicadora sempre s'ha mostrat molt reticent a parlar de la seva vida, en aquesta ocasió, Gema López ha posat la seva companya en el focus mediàtic. Encara que això sí, amb tot el cuidat i el respecte possible:

"S'ha convertit en la gran dama de la televisió. Ella ha hagut de lidiar amb polítics, però ho té molt clar: els polítics passen i no cal fer-los confessions. Ella és Susanna Griso".

Després d'aquesta presentació, Gema López ha donat pas a un vídeo en què es recullen algunes de les declaracions que va fer Susanna Griso en el programa de Ricard Ustrell. Entre elles, les relacionades amb la seva tasca dins d'Espejo Público i com repercuteix en el seu dia a dia:

"Estic en una franja que és cansada, porto ja 19 anys aquí. Els primers anys renovava per quatre anys, però ara vaig demanar renovar només per dos anys. Ara jo no m'atreveixo a fer plans tan llunyans".

No obstant això, algunes de les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb ella mateixa. "Amb el tema del procés, jo tenia la sensibilitat molt a flor de pell. Sempre et senties estranya a tot arreu", assegura Susanna Griso.

"A Barcelona no m'entenien, tenia discussions acalorades amb la meva pròpia família. I a Madrid em passava el mateix, em tocava compensar i ser l'element discordant. Anímicament, a mi em va costar molt", afegeix la companya de Gema López.