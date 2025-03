Comunicat urgent de Ter Stegen després de la seva separació de Daniela: 'Irreparable'

Terratrèmol mediàtic al FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen ha llançat aquest dilluns un comunicat contundent a través de les xarxes. El porter del Barça ha trencat el seu silenci i ha esclatat després de les especulacions sobre la seva ruptura amb la seva dona.

Fa uns dies, el món del futbol es veia sacsejat per la confirmació oficial de la separació entre Ter Stegen i la seva esposa, Daniela. La notícia, que ja s'havia rumorejat durant setmanes, va ser confirmada pel mateix porter del FC Barcelona a través d'un comunicat. Una ruptura que, a més, arribava en un moment complicat per a Ter Stegen, qui es troba apartat del primer equip a causa d'una lesió.

No obstant això, després dels rumors dels últims dies, que apuntaven a una possible infidelitat per part de la seva dona, Ter Stegen ha trencat el seu silenci. Ho ha fet després de llançar un comunicat contundent a les xarxes, on ha acusat de mentir i de difondre informació falsa a Catalunya Ràdio.

Ter Stegen esclata contra Catalunya Ràdio després de la separació de la seva dona

Aquest dilluns, Ter Stegen ha acudit a les xarxes per desmentir de manera rotunda les especulacions sobre la suposada infidelitat de la seva dona. "No hi ha hagut cap infidelitat per part de Daniela. No hi ha terceres persones involucrades, això és un fet", ha volgut deixar clar el porter del FC Barcelona.

I s'ha mostrat molt molest amb el mitjà que va avançar aquesta notícia, Catalunya Ràdio. De fet, va ser al programa Que no surti d'aquí de l'emissora catalana on van assegurar que Ter Stegen feia temps que vivia en un hotel de Barcelona. Una cosa que va fer saltar totes les alarmes sobre una possible separació.

I, encara que aquest fet va acabar confirmant-se, Juliana Canet, col·laboradora de l'espai, aprofitava per avançar un altre detall. Segons les seves paraules, la ruptura entre ambdós s'hauria produït per una infidelitat per part d'ella amb el seu entrenador personal. Una informació que Ter Stegen ha qualificat de "notícia falsa" i que, a més, ha ofès "públicament a la meva esposa Daniela, danyant greument la seva reputació".

El porter s'ha dirigit al programa i als tres presentadors, Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner, qualificant-los de "mentiders que han distribuït notícies falses". I és que s'ha mostrat molt "commocionat i decebut" amb Catalunya Ràdio i el Grup 3Cat, a qui ha acusat de "mala gestió i falta de lideratge i control".

"És completament inacceptable que els mitjans públics liderats pel Govern difonguin això, acusant falsament a Daniela i atacant-la personalment. El dany és irreparable", s'ha mostrat taxatiu Ter Stegen.

Per la seva banda, l'equip del Que no surti d'aquí ja ha respost a les paraules de Ter Stegen amb un altre comunicat. En aquest, demanen disculpes al futbolista del FC Barcelona, assegurant que "treballaran perquè en un futur no es tornin a repetir fets similars".

Ter Stegen assegura que la separació és amistosa

Lluny del que s'ha especulat, Ter Stegen ha volgut subratllar que la separació amb Dani no té res a veure amb una infidelitat ni amb cap altre escàndol. El porter ha assegurat que ambdós van decidir prendre camins separats "en bones circumstàncies, mantenint una comunicació basada en la confiança".

Per ara, tot apunta que la seva ruptura amb Dani Ter Stegen, com ell mateix ha dit, s'hauria produït per altres motius. Uns completament aliens als rumors infundats que s'han vessat sobre la seva vida en aquests últims dies.