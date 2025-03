Ningú esperava el que ha declarat Juan del Val sobre Sheila Devil: 'És una...'

Juan del Val ha aconseguit deixar sense paraules els televidents amb l'últim que ha dit sobre l'actual situació personal de Sheila Devil. "És una persona malalta", ha assegurat durant la seva última intervenció televisiva.

Aquest diumenge, 9 de març, La Roca ha dedicat part de la seva emissió a comentar tota la informació que ha transcendit sobre l'hereu de Camilo Sesto en els últims dies.

Entre altres coses, Nuria Roca i els seus companys han debatut sobre la cobertura que fan els mitjans de comunicació en casos tan delicats com el de Sheila Devil. Situacions en què estan involucrats temes de salut mental i possibles addiccions a substàncies tòxiques.

En aquest moment, Juan del Val no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de deixar al descobert el que realment pensa sobre aquest tema: "És una persona malalta". A més, ha aprofitat l'ocasió per expressar el seu descontentament sobre com s'ha tractat aquest cas en especial.

"Em sembla que aquest és el veritable debat... A mi m'és igual la resta. Jo no sé si hauríem d'estar parlant d'una persona que té aquests problemes", ha assegurat el col·laborador de televisió.

Juan del Val sorprèn amb l'últim que ha dit sobre Sheila Devil

A més, i per si això fos poc, Juan del Val també ha posat sobre la taula la "importància" de parlar sobre el tema. Moment en què no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de qüestionar l'ètica professional d'alguns mitjans de comunicació:

"No se li pot entrevistar per després estar donant notícies d'una persona completament malalta.[...]No sé si els mitjans de comunicació hauríem d'estar parlant d'una persona malalta".

Una crítica que està directament relacionada amb les últimes i polèmiques declaracions que Sheila Devil va fer fa pocs dies. A finals de febrer, un periodista de la revista Pronto va tenir l'oportunitat de parlar uns minuts amb ella a través d'una videotrucada.

Durant aquesta entrevista, el comunicador li va preguntar per la seva complicada i actual relació amb la seva mare, Lourdes Ornelas, moment en què va deixar molt clar que "aquesta no és la meva mare". "Jo soc filla de Rocío Dúrcal", va afegir a continuació.

Com era d'esperar, aquestes paraules no van trigar a córrer com l'escuma. Tant és així que la resta de mitjans de comunicació del nostre país no van trigar a compartir aquesta notícia, entre ells, el programa La Roca.

Per aquest motiu, Juan del Val no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de carregar contra el programa en què treballa. Moment en què ha deixat clar que no s'haurien de tocar temes tan delicats i sensibles.

A més, no ha volgut deixar passar l'ocasió per recordar-se de totes les persones properes als protagonistes, en aquest cas, dels éssers estimats de Sheila Devil. "Hem de posar-nos al lloc d'aquesta família[...]Està exposada al fet que tothom pugui parlar d'ella", ha afegit.