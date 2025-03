Comunicat urgent de Susanna Griso sobre el seu nòvio a 'Espejo Público': 'Tot clar'

Susanna Griso no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de frenar en sec l'emissió d'Espejo Público per emetre un comunicat urgent relacionat amb el seu actual xicot. "Tot clar", ha assegurat la presentadora de televisió després de fer-se ressò de les últimes imatges que s'han publicat.

El passat 11 de febrer, ¡Hola! va fer saltar totes les alarmes al voltant de la comunicadora en confirmar la seva separació d'Íñigo Afán de Ribera, després de més de dos anys de relació. Una dada que la treballadora d'Atresmedia no va trigar a confirmar.

Ara, aquesta capçalera ha tornat a deixar més d'un sense paraules amb una nova i inesperada informació. I és que, segons ha confirmat, Susanna Griso ja té un nou amor.

Aquest dimecres, 5 de març, la revista ha publicat les primeres imatges de la presentadora d'Espejo Público juntament amb la seva actual parella sentimental. Unes instantànies que, com era d'esperar, han generat un gran enrenou al seu voltant.

Per això, aquest matí, els seus companys no han deixat passar l'ocasió per preguntar-li a Susanna Griso si és cert el que s'ha dit d'ella en les últimes hores.

En aquest moment, i després d'assegurar que "porto dos cotxes darrere cada dia", la conductora d'Espejo Público no ha dubtat a confirmar l'exclusiva en directe. "Tot clar", ha assegurat a continuació, tancant així aquest tema tan personal.

Susanna Griso emet un comunicat urgent sobre el seu nou xicot

Com tots sabem, a Susanna Griso li resulta "incòmode" parlar de la seva vida privada en públic. Una situació que, des del passat 11 de febrer, no ha pogut evitar.

Tanmateix, després de la publicació de les seves últimes fotos juntament amb el seu nou amor, l'interès dels mitjans de comunicació per la comunicadora ha augmentat de manera considerable.

Per aquest motiu, Susanna Griso no s'ho ha pensat dues vegades i, durant l'emissió d'aquest matí d'Espejo Público, ha fet un pas endavant. Moment en què ha confirmat que, avui dia, el seu cor torna a estar ocupat:

"Clar, ja està. Si és que cal assumir-ho i... Em va dir una amiga, que és molt bona per a aquestes experiències, que com més normalitat li donis, millor, perquè abans s'acaba".

Per la seva banda, i després que Susanna Griso ho hagi deixat "tot clar", Gema López ha aprofitat l'ocasió per pronunciar-se al respecte: "Fetes estan, publicades estan".

A més, la copresentadora d'Espejo Público ha assegurat entre rialles que la famosa frase "el que hi ha és el que veus", avui ha cobrat més sentit que mai. I tot gràcies a les fotos publicades per la revista ¡Hola!.