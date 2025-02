La mansió on Susanna Griso es refugia després de trencar amb Íñigo Afán de Rivera

Les ruptures sentimentals sempre generen interès, especialment quan involucren figures del món de la televisió. En aquest inici de 2025, una nova separació ha captat l'atenció mediàtica: la de Susanna Griso i l'empresari Íñigo Afán de Rivera.

Després del final de la seva relació, la presentadora ha trobat en la seva llar el millor refugi per a aquesta nova etapa. La seva impressionant residència, ubicada en una exclusiva zona de Madrid, s'ha convertit en el seu lloc de pau i desconnexió.

Un espai que, a més d'oferir privacitat, està dissenyat per al màxim confort. D'aquesta manera, tal com va informar Vanitatis, Susanna Griso viu envoltada de comoditats i luxes en una exclusiva mansió que combina elegància, privacitat i un entorn natural privilegiat.

L'espectacular mansió de Susanna Griso

Des de fa temps, Griso resideix en un luxós habitatge situat al nord de Madrid. La parcel·la, de més de 3.500 metres quadrats, es troba en una zona privilegiada dins del Parc Regional de la Conca Alta del Manzanares.

La casa, amb una superfície de 441 metres quadrats, està distribuïda en dues plantes. A la primera, destaquen espais amplis i funcionals, com un elegant saló, una cuina independent, una biblioteca i una sala de jocs.

Estances dissenyades no només per al seu propi benestar, sinó també pensant en la seva família. A la planta superior es troben els dormitoris, un total de sis, a més de diversos banys que garanteixen comoditat en cada racó de la llar.

Tanmateix, un dels majors atractius de la casa és la seva espectacular zona exterior. Aquesta compta amb un porxo envidrat, un extens jardí i una piscina que es converteix en protagonista durant els mesos d'estiu.

Un refugi perfecte per a aquesta nova etapa

Enmig del rebombori mediàtic per la seva separació, Susanna Griso ha trobat en la seva casa el lloc ideal per centrar-se en si mateixa. La seva residència no només li ofereix tranquil·litat i privacitat, sinó també l'entorn perfecte per seguir endavant amb la seva vida personal i professional.

Amb la seva fermesa habitual, la presentadora afronta aquest canvi amb serenitat. Refugiant-se en una llar que és molt més que un simple habitatge: és el seu oasi personal.