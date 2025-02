Fermes paraules de Susanna Griso sobre el seu ex a 'Espejo Público': 'Mai vaig...'

Susanna Griso ha deixat molt sorpresos els espectadors d'Espejo Público amb les últimes paraules que ha pronunciat sobre el seu ex, Íñigo Afán de Ribera. "Mai vaig pensar que interessaria", ha assegurat la presentadora de televisió.

Aquest mateix dimarts, 11 de febrer, ¡Hola! ha fet saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta coneguda comunicadora. Ho ha fet en confirmar una dada relacionada amb la seva vida més personal.

Com ha assegurat aquesta revista, Susanna Griso i Íñigo Afán de Ribera han trencat la seva relació sentimental després de més de dos anys junts. Una separació que s'hauria produït fa mesos de manera amistosa, tant és així que, avui dia, continuen mantenint una bona relació.

Com era d'esperar, aquesta notícia no ha trigat a convertir-se en el centre de totes les mirades. Motiu pel qual Espejo Público ha decidit dedicar-li part de la seva emissió del matí.

Segons Gema López, en altres casos haurien anat "a la font" per preguntar-li directament. No obstant això, com que Susanna Griso és una de les protagonistes, consideren que ha de ser ella qui confirmi o desmenteixi aquesta informació.

En assegurar que li resulta "incòmode" veure com la vida privada és publicada als mitjans de comunicació, la presentadora d'Espejo Público ha trencat el silenci.

"No tinc res a amagar. És veritat, confirmo la notícia. S'ha acabat, va ser una relació boníssima[...]Fa ja uns mesos que estem separats", ha assegurat Susanna Griso als seus companys.

Susanna Griso trenca el seu silenci per pronunciar unes fermes paraules sobre el seu ex: "Mai vaig pensar que interessaria"

Aprofitant que Susanna Griso és una de les protagonistes d'aquesta ruptura, Espejo Público li ha donat l'oportunitat de confirmar o desmentir aquesta informació en directe.

Des del primer moment, la presentadora de televisió ha deixat clar que ella no està acostumada que la seva vida es faci pública. No obstant això, després de veure que els seus companys han tractat amb respecte aquesta notícia, no ha tingut cap problema en pronunciar-se al respecte.

Com ha assegurat, tot el que s'ha dit en la citada capçalera sobre la seva ruptura amb Íñigo Afán de Ribera és cert. No obstant això, i visiblement nerviosa, ha assegurat que "mai vaig pensar" que aquesta informació "interessaria".

"A veure, tens molt tiratge", li ha respost Gema López. "Ja, ja... Però no m'hi acostumo", ha aclarit a continuació i entre rialles la presentadora d'Espejo Público.

En aquest moment, la copresentadora de Más Espejo ha volgut mostrar-li tot el seu suport a la seva companya i ha compartit amb ella un valuós consell. "Una notícia, en el fons, no es treu com una motxilla", ha començat explicant la periodista.

"No és agradable parlar de la teva vida, però dius: «Bé, com que hauré de fer vida normal, ja ningú especularà o comentarà»", ha afegit a continuació Gema López.

Finalment, i després de donar-li la raó a la seva companya, Susanna Griso ha volgut tranquil·litzar l'audiència d'Espejo Público. Tant és així que ha deixat clar que està "bé" malgrat la seva ruptura sentimental.