Anabel Pantoja parla clar sobre l'entorn de David Rodríguez: ‘Ara estem…’

Des que va sortir a la llum la investigació que s'està duent a terme en contra seva, Anabel Pantoja ha decidit viure el seu dia a dia amb la màxima discreció possible. No obstant això, fa uns dies, va acudir a les seves xarxes socials per parlar clar sobre l'entorn de David Rodríguez: "Ara estem enganxats".

Malgrat el perfil baix que ha adoptat en els últims dies, la influencer aprofita les hores en què no hi ha tanta premsa per sortir del seu domicili familiar. Moments en què fa tota mena de plans amb la petita Alma i que comparteix a través del seu perfil d'Instagram.

No obstant això, la publicació que més ha cridat l'atenció de tots els internautes és un vídeo que Anabel Pantoja va gravar dins de casa seva fa uns dies. En ell, podem veure les parets d'una de les seves habitacions il·luminades amb una petita làmpada amb forma de tortuga.

Aquest aparell projecta una sèrie d'imatges de les més relaxants que imiten el fons marí. Sens dubte, l'escenari perfecte per ajudar la petita a relaxar-se i a agafar el son.

No obstant això, el que més va cridar l'atenció d'aquesta història d'Instagram va ser el missatge que Anabel Pantoja va escriure a continuació. La sevillana no va voler deixar passar l'ocasió per parlar sobre una persona de l'entorn de David Rodríguez: la també influencer Leticia Rodríguez.

Anabel Pantoja parla alt i clar sobre una persona de l'entorn de David Rodríguez

Anabel Pantoja va voler aprofitar l'ocasió per agrair a la seva gran amiga i companya de professió, Leticia Rodríguez, el regal tan especial que li havia fet a la petita Alma:

"La tita Leti Rodríguez ens va regalar això perquè les nits fossin més boniques i ara estem enganxats. Sembla que estàs entre les onades nedant amb la tortuga". D'aquesta manera, la influencer va deixar clar que, malgrat els rumors, el seu entorn continua donant-li suport, tant a ella com a David Rodríguez.

No hi ha cap dubte que el 2025 és un any especialment dur per a aquesta coneguda creadora de continguts. Un infern que va començar el passat 10 de gener, dia en què Alma va ser ingressada a l'UCI de l'hospital Materno de Gran Canària.

Després de 18 dies instal·lats en aquestes instal·lacions, Anabel Pantoja i David Rodríguez van anunciar a les xarxes socials que els metges li havien donat l'alta al seu nadó. I tot després d'haver percebut una notable millora en el seu estat de salut.

No obstant això, quan tothom pensava que aquesta mediàtica parella estava a punt de reprendre a poc a poc la seva vida d'abans, va sortir a la llum una inesperada informació. El passat 30 de gener, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va emetre un revelador comunicat.

En ell, s'informa sobre la investigació que s'ha posat en marxa contra Anabel Pantoja i David Rodríguez per presumpte maltractament infantil. Aquest organisme va iniciar aquest procediment després de considerar que la versió que van donar no concorda amb les lesions que presenta la menor.

Des de llavors, tots els focus s'han posat sobre aquesta mediàtica parella, motiu pel qual la influencer ha optat per adoptar un perfil baix davant els mitjans de comunicació. Una actitud molt diferent de la que ha mostrat la seva parella durant aquests últims dies.