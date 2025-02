Rosa Benito reapareix sense Amador Mohedano i confessa el seu secret: 'La vida...'

Rosa Benito ha deixat més d'un sense paraules després de confirmar-se la seva reaparició dins de la petita pantalla, encara que això sí, sense Amador Mohedano. La col·laboradora de televisió ha decidit trencar el seu silenci per confessar un dels seus grans secrets: "La vida et dona oportunitats".

Aquest dijous, 6 de febrer, ¡De Viernes! ha confirmat a través de les xarxes i de la resta dels seus canals de difusió la pròxima entrevista de Rosa.

Segons es pot veure en l'avançament, Rosa Benito s'asseurà al plató d'aquest format el pròxim 7 de febrer per parlar dels pitjors moments de la seva vida.

"En el moment més fosc de la meva vida, em volia despertar d'aquest somni tan desagradable", ha assegurat l'exdona d'Amador Mohedano en el primer avançament de la seva esperada entrevista.

A més, Rosa Benito no ha volgut deixar passar l'ocasió per confessar un dels secrets que ha mantingut a bon recer durant aquests últims anys: "Se'n surt. La vida et dona oportunitats".

"D'on no se'n surt és del calaix", se li pot sentir dir a l'exdona d'Amador Mohedano, mentre s'emeten unes imatges seves amb llàgrimes als ulls.

Rosa Benito reapareix a ¡De Viernes! sense Amador Mohedano

Va ser el passat 8 de març quan, després d'anys allunyada de la petita pantalla, Rosa Benito es va incorporar a l'equip de col·laboradors de ¡De Viernes!. Durant aquests mesos, la televisiva s'ha dedicat a comentar els diferents realities de Telecinco.

No obstant això, i encara que en altres ocasions no ha tingut cap problema a parlar sobre alguns aspectes de la seva vida privada, en aquesta ocasió ha evitat per tots els mitjans fer-ho. Fins ara.

Després de "tres anys de silenci", ¡De Viernes! ha anunciat "el renaixement de Rosa". En la seva entrevista, l'exdona d'Amador Mohedano parlarà dels moments més durs de la seva vida. A més, compartirà tota la feina que ha hagut de fer per tirar endavant.

Com era d'esperar, les reaccions dels internautes no s'han fet esperar. Tant és així que diversos usuaris de X han aprofitat l'ocasió per compartir les seves opinions sobre la nova entrevista de Rosa Benito.

"Però què explicarà que no sapiguem?", es pregunta un seguidor del format. "No sortiu del bucle", ha assegurat una altra usuària, deixant entreveure que el contingut de ¡De Viernes! cada vegada s'assembla més al del Deluxe.

No obstant això, hi ha qui ha volgut aprofitar l'ocasió per carregar contra Rosa Benito: "Ni per copiar la seva neboda. Parlarà del muntatge amb l'exmarit o dirà mentides noves? Us ha fallat el convidat d'avui, eh?".