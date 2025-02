El príncep Harry podria ser expulsat dels Estats Units: tot el que se sap

L'estatus migratori de Harry, príncep d'Anglaterra, continua sent un dels temes més comentats als Estats Units. Després de mesos de disputes legals, el jutge Carl Nichols ha mostrat la seva disposició per alliberar més detalls sobre el visat de Harry. Això podria aportar llum sobre la situació del duc de Sussex al país.

Aquesta nova audiència es va celebrar a Washington D. C., i el jutge està considerant la possibilitat de revelar més informació secreta, encara que amb algunes restriccions.

El jutge i els registres secrets

El 5 de febrer, el jutge Nichols va convocar una audiència amb els advocats del Departament de Seguretat Nacional (DHS) dels Estats Units. En aquesta, els lletrats van presentar detalls sobre les redaccions que consideren necessàries abans de fer públics els registres relacionats amb el visat de Harry.

Durant l'audiència, el jutge va expressar el seu desig que, si no afecta la privacitat, es faci la major divulgació possible. Aquesta decisió arriba després que al setembre de l'any passat, Nichols ordenés que els detalls romanguessin segellats.

Nichols ha tingut accés a aquests documents secrets, però encara romanen segellats. Encara que el príncep Harry no està directament involucrat en el cas, la resolució d'aquest podria revelar informació important sobre el seu estatus al país. El cas va ser iniciat per la Heritage Foundation, un grup conservador que va sol·licitar l'alliberament dels registres sota la Llei de Llibertat d'Informació.

L'organització argumenta que Harry no hauria d'haver rebut un visat a causa del seu historial de consum de drogues. Això ha generat un gran debat, ja que, el 2023, Harry va confessar en el seu llibre Spare haver consumit drogues, inclosa cocaïna, sense que aparentment això afectés el seu visat. Heritage Foundation aprofita l'arribada de Trump al govern per exigir coherència en el control migratori que aquest ha promès.

Possibilitat de transparència total

Malgrat la polèmica, el jutge ha deixat oberta la possibilitat que més detalls siguin divulgats. En l'audiència, va comentar que no descarta "algunes possibles revelacions" si no es violen les lleis de privacitat. La qüestió principal és si la informació sobre el visat de Harry afecta l'interès públic, considerant que és membre de la família reial britànica.

El jutge també va sol·licitar que el DHS indiqui quines parts dels documents han de ser retingudes per evitar danys a la privacitat del duc.

L'advocat del DHS, John Bardo, va suggerir que els documents podrien quedar irreconeixibles un cop estiguin redactats. Malgrat aquestes preocupacions, el jutge va afirmar que no estava completament decidit sobre com procedir, però va prometre comunicar la seva decisió en el futur pròxim. Aquesta nova fase en el cas podria portar més claredat sobre com el príncep Harry va obtenir el seu visat i quins detalls podrien haver-se omès en el procés.

Possibles implicacions per a Harry i el seu estatus migratori

L'estatus migratori de Harry continua sent incert. Encara que no s'ha confirmat quin tipus de visat va sol·licitar, alguns informes suggereixen que podria tractar-se del visat diplomàtic A-1, destinat a caps d'Estat i membres de famílies reials.

No obstant això, es concedeix únicament mentre s'executen tasques oficials, per la qual cosa permetria a Harry viure als Estats Units sense la mateixa revisió que altres immigrants. Si aquesta informació es confirma, també podria obrir un debat sobre si Harry va rebre un tracte preferencial a causa del seu estatus reial.

Si es revela que Harry té un visat A-1, es podria interpretar com una excepció feta pel DHS, ara sota l'administració de Trump, qui també ha estat preguntat. L'actual president dels Estats Units va respondre: "No ho sé. Un hauria pensat que ja ho sabien fa molt de temps", referint-se a l'administració anterior, amb Biden al capdavant.

El cas continua sent complex, i les possibles implicacions per a la família reial britànica i l'administració nord-americana són acuradament considerades.