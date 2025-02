María Patiño revela el motiu real pel qual estan investigant David Rodríguez

María Patiño va explicar ahir al plató de Ni que fuéramos el motiu real pel qual David Rodríguez és investigat. Segons la comunicadora, el que va cridar l'atenció del nuvi d'Anabel va ser la seva actitud davant el jutge i la seva necessitat d'explicar el que va succeir. "Sense preguntar-li, dona moltes més explicacions de les previstes, cosa que va provocar un alarmisme", va explicar María.

Aquesta actitud inesperada de David va cridar l'atenció als jutjats i va provocar que els investigadors volguessin saber molt més. Un altre detall cridaner és que, "en lloc de cenyir-se al que va succeir al pàrquing, comença a explicar moltes coses que afecten la seva parella".

María Patiño revela el motiu real de la investigació a David Rodríguez

María Patiño continua desgranant punt per punt les actuacions judicials que s'estan duent a terme a David Rodríguez i a Anabel. La investigació per aclarir les lesions d'Alma segueix endavant i cada vegada es coneixen nous detalls. L'últim d'ells el va donar la mateixa María i té com a protagonista el fisioterapeuta cordovès.

Patiño va explicar ahir el motiu real pel qual David és investigat: va fer saltar les alarmes en la seva declaració. Com ha pogut saber María, el nuvi d'Anabel es va mostrar massa interessat a oferir una àmplia informació sobre coses que no li havien preguntat. "Quan David parla, els crida l'atenció que, sense preguntar-li, dona moltes més explicacions de les previstes", va explicar la presentadora a Ni que fuéramos.

Va ser aquesta actitud del cordovès al jutjat el que va fer saltar les alarmes i crear "un alarmisme", sobre la situació. A més, María va apuntar un altre detall cridaner de la declaració de David que té a veure amb Anabel. "En lloc de cenyir-se al que va succeir al pàrquing, comença a explicar moltes coses que afecten la seva parella", va afegir.

La presentadora no va voler fer un pas més, però va deixar entreveure les sospites que la influencer va començar a manifestar després de la declaració del seu nuvi. "Anabel va declarar després i pren consciència de la necessitat exculpatòria de David", va sentenciar.

Mentre Lydia va atribuir als nervis l'actitud de David, per a María i Kiko Matamoros no estava tan clar. "Precisament el que crida l'atenció és l'absència de nervis i l'explicació de coses que no li han preguntat", va assenyalar Matamoros.

María Patiño analitza l'actitud de David Rodríguez

María va insistir a afirmar que no hi ha indicis de sospites sobre David i Anabel, però sí que va destacar l'interès que va despertar el cordovès. Kiko va donar suport a les paraules de Patiño i va donar més informació sobre com el fisioterapeuta es va comportar als jutjats.

"Crida l'atenció el relat, com ell explica les coses", va explicar Matamoros. Precisament, les últimes aparicions de David han posat sobre la taula aquesta qüestió. Ell ha estat l'únic que s'ha deixat veure després de donar-se a conèixer la investigació i fins i tot ha parlat als mitjans.

Visiblement tranquil i amb un lleu somriure, David no ha mostrat cap preocupació per la situació que viuen. "Jo hi ha coses que no tinc clares, i l'actitud de David als jutjats crida l'atenció", va insistir Patiño.

A això cal afegir el fet que només la declaració de David s'ha filtrat a la premsa. Un fet que no ha succeït amb la d'Anabel, la testificació de la qual davant els jutjats continua sent un misteri. Sí que han transcendit imatges d'ells dos sortint, on s'aprecia com la sevillana surt darrere del seu noi amb actitud distant.

Sigui com sigui, a Ni que fuéramos es va insistir que el que va succeir va ser accidental i que la investigació continuarà endavant. Els pròxims a declarar, expliquen, seran l'entorn més proper i íntim d'Anabel i David.