Anabel Pantoja s'atreveix a fer el pas definitiu amb els pares de David Rodríguez

Anabel Pantoja ha tornat a les seves xarxes amb una publicació d'allò més especial. Tot i que són persones anònimes, la influencer s'ha atrevit a parlar dels pares de David Rodríguez en públic. I tot per agrair-los el suport que li han donat en aquests moments durs de la seva vida.

Des de fa setmanes, la creadora de continguts s'ha convertit en un dels protagonistes principals de la premsa social del nostre país. Situació que té el seu origen en l'ingrés hospitalari de la petita Alma i en la posterior investigació que s'ha posat en marxa.

Durant els 18 dies que va durar la seva estada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària, Anabel Pantoja va rebre l'afecte i el suport dels seus éssers estimats. En especial, de la seva mare i dels seus sogres, Antonio i Marina.

Per aquest motiu, ara la influencer no ha volgut deixar passar l'ocasió per dedicar-los un sentit homenatge als pares de David Rodríguez. I ho ha fet de la manera que millor sap: a través de les xarxes socials.

Tot i que els seus sogres són persones desconegudes, en aquesta ocasió, Anabel Pantoja s'ha atrevit a posar-los sobre la palestra per agrair-los el molt que l'han ajudat. Encara que, això sí, sempre mantenint la seva identitat en l'anonimat.

A través d'un carrusel, la influencer ha compartit una sèrie de fotografies, entre elles, algunes del seu pas per l'hospital. Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció ha estat el bonic homenatge a totes les persones que han estat al seu costat, entre elles, als pares de David Rodríguez.

Anabel Pantoja s'atreveix a parlar dels pares de David Rodríguez a les xarxes socials

Avui dia, són molts els que pensen que Anabel Pantoja i el fisioterapeuta estan passant per una important crisi. Tanmateix, la influencer no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de desmentir tots aquests rumors amb la seva última publicació a Instagram.

En ella, la nòvia de David ha volgut donar les gràcies a totes aquelles persones que els han acompanyat en aquests moments tan complicats. "Gràcies a tots els que vau estar en aquelles sales amb nosaltres, acompanyant-nos, donant-nos una abraçada o matant el temps".

A més, i després d'assegurar que en aquell hospital "vam fer la família encara més gran", Anabel Pantoja s'ha recordat del bonic gest que van tenir amb ella alguns dels seus amics. "Els vostres dinars i sopars, Tella, Carmen, Titos, Ani, Leti... Què ens van saber a glòria beneïda".

En aquest moment, la influencer ha volgut centrar-se en el seu cercle més pròxim, moment en què s'ha recordat dels pares de David, als quals descriu com "sogres". "Mare, Fernando, sogres... Gràcies per aquest equipàs i aquest suport infinit".

A més, no ha volgut deixar passar l'ocasió per recordar-se de "l'equip de la UMI pel seu amor, respecte i afecte". "Mai us oblidaré", ha afegit Anabel Pantoja a continuació.

Per descomptat, també ha volgut posar en valor la tasca de "l'equip de neteja i manteniment". I tot "pel seu meravellós cor en veure'm dormint als sofàs".

Finalment, Anabel Pantoja ha volgut dirigir-se als "papis dels petits". "Allà em vau ajudar a aixecar-me, a saber ser mare i a lluitar. Gràcies per les vostres xerrades i paraules d'ànim", ha sentenciat.