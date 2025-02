Silenci a 'Espejo Público' pel que Alonso Caparrós ha explicat d'Anabel Pantoja

Alonso Caparrós ha deixat sense paraules els espectadors de Espejo Público amb l'últim que ha explicat sobre la delicada situació d'Anabel Pantoja. I és que no ha tingut cap problema a pronunciar en directe el que molts pensen sobre la relació sentimental de la influencer.

En els últims dies, han sortit a la llum diverses dades relacionades amb la investigació que s'està duent a terme contra la influencer i la seva parella per presumpte maltractament infantil.

Com era d'esperar, el matinal d'Antena 3 ha dedicat part de la seva emissió d'aquest dimarts, 11 de febrer, a analitzar totes les novetats relacionades amb aquest procediment. I per a això, han comptat amb la intervenció de Fran Fajardo, periodista de Canarias 7.

Tal com ha assegurat el comunicador, la Guàrdia Civil ja li ha entregat al jutge les imatges de les càmeres de seguretat del centre comercial de la localitat de Mogán. "A partir d'ara, caldrà veure com s'analitzen i quina conclusió se'n treu", ha apuntat Gema López.

Ha estat enmig d'aquest debat quan s'ha creat un destacat silenci al plató de Espejo Público. I tot després que Alonso Caparrós prengués la decisió de compartir amb els seus companys quin creu que serà el futur d'aquesta mediàtica parella.

Alonso Caparrós provoca un destacat silenci a Espejo Público després del que ha explicat sobre Anabel Pantoja

Després de confirmar que el Jutjat d'Instrucció número 4 de San Bartolomé de Tirajana ja té en el seu poder aquestes imatges, Gema López ha fet un pas més enllà. La companya d'Alonso Caparrós no ha tingut cap problema a deixar al descobert la seva anàlisi personal sobre aquest tema:

"Són importants per veure si quadra la versió de David, que Anabel no hi fos i estigués comprant. I, sobretot, si es veu algun tipus de manipulació sobre el nadó. Seguirem molt pendents perquè la investigació continua, si s'arxivarà o es portarà a judici".

En aquest moment, Alonso Caparrós ha trencat el seu silenci i ha deixat tota l'audiència de Espejo Público sense paraules en compartir amb ells el que pensa al respecte:

"Ho vaig dir l'altre dia i ho sostinc. Al marge de com acabi el procés judicial, jo estic convençut que se separen. Crec que això està fent molta mella... Merchi, l'altre dia, ja es va posicionar i no pot veure aquesta persona".

Una opinió amb la qual Laura Fa no pot estar més d'acord. "La majoria dels pares se separen en condicions normals, amb la qual cosa...", ha assegurat la companya d'Alonso Caparrós.

"Ja ens ho va dir Beatriz de Vicente, que els casos que ha portat ella acaben així perquè tensionen molt la parella. Tant de bo resisteixin", ha assenyalat a continuació Susanna Griso.