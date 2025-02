Confirmat: la Guàrdia Civil fa el pas final amb Anabel Pantoja i David Rodríguez

Dues setmanes després que es posés en marxa la investigació contra Anabel Pantoja i David Rodríguez, la Guàrdia Civil ha fet el pas final. Segons s'ha confirmat, aquest organisme té novetats que ajudarien a esclarir què és el que realment li va provocar les lesions a la petita.

Va ser el passat 30 de gener quan, després de passar 18 dies a l'Hospital Maternoinfantil de Gran Canària, aquesta mediàtica parella es va veure embolicada en un important problema.

Aquell dia, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va anunciar que havia obert una investigació contra Anabel Pantoja i David Rodríguez per presumpte maltractament infantil. I tot en considerar que les lesions de la seva filla no concorden amb la versió que van donar als metges.

Ara, i malgrat els seus problemes, la influencer i el fisioterapeuta estan intentant recuperar la normalitat. Tant és així que, mentre ella es troba a Canàries amb la seva filla, la seva parella ha tornat a Còrdova per reprendre el seu lloc de treball.

No obstant això, aquesta aparent normalitat sembla que no ha estat suficient per fer callar tota la informació que està sortint a la llum en relació amb aquest procediment legal. I prova d'això és l'última notícia que ha confirmat Y ahora Sonsoles.

Durant la seva última emissió, aquest programa d'Antena 3 ha comptat amb la presència de Fran Fajardo. Aquest periodista de Canarias 7 ha deixat al descobert l'últim pas que ha fet la Guàrdia Civil amb Anabel Pantoja i David Rodríguez.

Tal com ha assegurat, aquest organisme ja ha remès al Tribunal les gravacions de les càmeres de seguretat del centre comercial. Una peça clau per conèixer què és el que realment va passar aquell 9 de gener amb la petita Alma.

Un periodista revela el pas final que ha fet la Guàrdia Civil en la investigació contra Anabel Pantoja i David Rodríguez

Segons ha pogut confirmar aquest periodista canari, la Guàrdia Civil ha lliurat al Jutjat d'Instrucció número 4 de San Bartolomé de Tirajana una prova molt important.

Es tracta de “les imatges de les càmeres de seguretat del centre comercial del municipi de Mogán”. Lloc al qual van acudir Anabel Pantoja i David Rodríguez “juntament amb el seu nadó en el moment en què presumptament la nena va començar a sentir-se malament”.

Amb aquest material, es pretén esclarir el que va ocórrer en aquest centre comercial. No obstant això, el periodista Fran Fajardo ha assegurat que, malgrat les aparences, estem davant d'un procés “bastant complex”:

“Entenc que ja la Guàrdia Civil haurà fet una tria d'aquestes imatges. Encara que pugui semblar un tràmit simple, el procés és bastant complex. Ara queda per determinar si les imatges confirmen o no el declarat pels pares”.