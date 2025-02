Tot canvia amb el que Leticia Requejo ha descobert sobre la mare d'Anabel Pantoja

En aquests últims dies, han començat a circular diversos rumors relacionats amb la mala relació que suposadament existeix entre la mare i el nuvi d'Anabel Pantoja. No obstant això, Leticia Requejo ha descobert quelcom que ho canvia tot per complet.

Arran de l'ingrés hospitalari d'Alma i de la investigació per presumpte maltractament infantil, la relació de David Rodríguez i Anabel s'ha posat en entredit.

Tant és així que, en aquests dies, han estat molts els que han assegurat que Anabel Pantoja i el fisioterapeuta estarien passant per una important crisi de parella. Especulacions que ambdós han desmentit públicament.

A més, i per si això fos poc, també s'ha arribat a posar en dubte la relació que mantenen David Rodríguez i la seva sogra Merchi. Tant és així que algunes persones han assegurat que no existeix una bona sintonia entre ells, però res més lluny de la realitat.

Durant l'emissió de TardeAR d'aquest dimarts, 11 de febrer, Leticia Requejo ha compartit una inesperada informació amb els televidents que canvia per complet aquesta delicada situació.

Tal com ha assegurat la periodista, “a mi em descarten per complet que la relació de Merchi i David estigui malament”. D'aquesta manera, la col·laboradora de televisió ha tancat per complet els rumors que envoltaven la mare i el nuvi d'Anabel Pantoja.

Leticia Requejo comparteix una informació sobre Merchi Bernal que ho canvia tot

Després de confirmar que la relació entre la mare d'Anabel Pantoja i David Rodríguez és bona, Leticia Requejo ha volgut fer un pas més enllà. Moment en què ha deixat al descobert alguns detalls sobre el vincle que uneix Merchi i el seu gendre:

“De fet, una de les coses que David parla amb el seu entorn és que agraeix la figura de Merchi durant aquest mes. Ha estat clau, tant per a la nena com per a la parella... Perquè hagin tingut moments de cert respir mentre aquesta senyora ha pogut exercir com a àvia”.

D'altra banda, Leticia Requejo ha volgut compartir amb els espectadors de Telecinco una informació més sobre la mare d'Anabel Pantoja. Tal com ha assegurat, ha tingut l'oportunitat de parlar amb Merchi en primera persona.

Durant la seva conversa telefònica, la sogra de David li ha confessat com es troba en aquests moments tan durs. “He parlat amb Merchi. M'he trobat amb una dona completament destrossada… Ha plorat, m'ha demanat si us plau respecte”, ha assegurat la periodista.

A més, Leticia Requejo ha confirmat que la intenció de la mare d'Anabel Pantoja és seguir en un segon pla. I és que, “com ella diu: «no soc personatge»” i “mai m'he volgut sumar a cap polèmica”.

“No m'ha volgut confirmar ni desmentir res del que han dit. Com m'ha dit, el més important és que la nena està bé. Tenia l'opció de si volia matisar alguna cosa de tot el que s'ha dit, i no”, ha tancat la col·laboradora de televisió.