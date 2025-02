Pilar Vidal confirma una cosa d'Alejandra Rubio i el seu fill: no s'ho esperaven

Pilar Vidal sorprèn amb l'última i inesperada confessió que ha fet sobre Alejandra Rubio a Espejo Público, dada que gairebé ningú esperava escoltar. I és que, segons ha confirmat, encara no coneix el nadó de la influencer tot i ser una de les seves grans amigues.

Aquest mateix matí, aquest conegut matinal d'Antena 3 ha dedicat part de la seva secció Més Espejo a comentar totes les novetats relacionades amb la creadora de continguts. Entre elles, la prohibició que li ha imposat a la seva mare.

Segons ha transcendit, Alejandra Rubio li ha demanat a Terelu Campos que no enviï fotos del seu fill a ningú, dada que ha deixat a més d'un sense paraules. No obstant això, el que ha acabat de generar un gran enrenou ha estat la inesperada confessió de Pilar Vidal.

La col·laboradora de televisió ha deixat a més d'un sense paraules en assegurar que ella tampoc té una foto del petit Carlo. I tot malgrat la bona relació que manté amb la influencer.

Com era d'esperar, aquesta dada no ha passat per res desapercebuda entre els seus companys de plató. Tant és així que no han dubtat a preguntar-li a Pilar Vidal si li ha demanat alguna imatge a Alejandra Rubio.

“No sé si me l'hauria donat o no, només dic que no li l'he demanat”, ha assegurat la col·laboradora de televisió, generant així una immediata reacció en Gema López.

Pilar Vidal deixa a més d'un sense paraules en confirmar que encara no coneix el nadó d'Alejandra Rubio

Després d'escoltar Pilar Vidal, la copresentadora d'Espejo Público no ha pogut evitar compartir el que pensa al respecte. “No ho entenc, em sembla marcià”, ha assegurat Gema López. “Jo tinc un nadó i el normal és que l'ensenyis... És a dir, ella estima molt Alejandra”, ha afegit a continuació.

Ha estat en aquest moment quan la col·laboradora de televisió i amiga d'Alejandra Rubio ha deixat a tothom sense paraules en assegurar que encara no coneix el petit Carlo.

“He dit que si jo ho hagués dit... De fet, tinc pendent anar a conèixer el nadó, encara no hi he anat”, ha assegurat Pilar Vidal, provocant una gran sorpresa entre els seus companys.

“Mare meva, quina amistat” o “Alejandra no es refia de ningú” són alguns dels comentaris que han fet els col·laboradors d'Espejo Público en assabentar-se d'aquesta inesperada notícia.

No obstant això, i tornant al tema principal del debat, Gema López considera que no és “normal” aquesta situació. “Em sorprèn que una amiga a una altra no li digui: «Ei, ensenya-m'ho»”, ha assegurat la companya de Pilar Vidal.