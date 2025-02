La filla de Ramon Pellicer, ex de Julia Otero, lluny de Catalunya: la seva mare respon

Ramon Pellicer, una de les figures més consolidades del periodisme a Catalunya, fa dècades que és un rostre habitual a TV3. La seva carrera ha estat marcada per la seva serietat i professionalisme, convertint-se en un referent.

A més, en la seva vida personal, Ramon Pellicer va ser parella de la periodista Julia Otero abans d'iniciar la seva relació amb Lali Colomé. Amb aquesta última, el presentador ha tingut tres fills en comú. La seva filla gran i la més coneguda és la Martina.

Martina Pellicer està vivint uns dies inoblidables a Tailàndia. A través de les seves xarxes socials, ha compartit diverses imatges en les quals se la pot veure gaudint juntament amb les seves amigues en escenaris paradisíacs.

El seu viatge ha despertat l'interès de molts, però el que realment ha cridat l'atenció ha estat un comentari inesperat de la seva mare, Lali Colomé, en una de les seves publicacions. I és que ambdues han protagonitzat un moment molt tendre.

El comentari de Lali Colomé, dona de Ramon Pellicer

La filla de Ramon Pellicer ha mostrat a les seves xarxes alguns dels millors moments de la seva aventura asiàtica. Platges paradisíaques, natura exuberant i temples impressionants han estat els protagonistes de les fotografies que ha compartit amb els seus seguidors.

Aquesta destinació, coneguda per la seva riquesa cultural i paisatges de somni, sembla haver conquerit la jove, que no ha dubtat a mostrar el seu entusiasme amb cada publicació. No obstant això, la seva prolongada estada no ha passat desapercebuda per a Lali.

El que més ha cridat l'atenció en aquesta història no han estat només les espectaculars imatges, sinó la divertida interacció entre mare i filla. En una de les seves publicacions, Lali Colomé ha comentat amb to irònic: "Algun dia penses tornar?".

La jove no ha trigat a respondre, assegurant de manera breu, però directa: "Avui". La seva contestació ha generat diverses reaccions entre els seus seguidors, que han interpretat el comentari com una mostra de complicitat entre ambdues.

Amb el seu retorn confirmat, Martina Pellicer deixa enrere un viatge ple d'experiències. A més, la seva breu conversa amb la seva mare ha estat el detall que ha posat el fermall d'or a la seva aventura. Sigui com sigui, segur que els records d'aquest viatge seguiran presents.