Ningú esperava el que ha succeït entre Omar Sánchez i Anabel Pantoja a Canàries

Anabel Pantoja i Omar Sánchez van viure una història d'amor que va durar quatre anys i que va culminar en casament. Però la parella va trencar quatre mesos després de l'enllaç, un fet després del qual ara ningú podia imaginar el que recentment ha succeït.

I és que Anabel i Omar han pujat al seu perfil d'Instagram dues històries similars a la mateixa hora, mateix lloc i amb la mateixa música de fons. Un fet que bé podria significar la reconciliació de l'exparella després d'anys en guerra.

Anabel compartia amb els seus seguidors un vídeo gravat baixant des d'un ascensor públic amb vistes a una platja de Gran Canària. Omar Sánchez, per la seva banda, deixava a la vista algunes imatges confirmant que es trobava al mateix lloc que la seva ex.

Casualitat o no, la publicació d'Anabel Pantoja i Omar Sánchez que tant està fent parlar

De fons, ambdós coincidien a reproduir el mateix fragment de Baile Inolvidable, un tema de Bad Bunny. En concret, Anabel i Omar semblen haver-se posat d'acord a escollir el moment en què la lletra diu: “No, no et puc oblidar; no, no et puc esborrar. Tu em vas ensenyar a estimar, em vas ensenyar a ballar”.

Raquel Bollo, en la seva primera tarda com a col·laboradora de TardeAR qualificava aquest fet de "coincidència". Leticia Requejo, per la seva banda, acusava Omar Sánchez d'“enganxar-se” a Anabel a cada oportunitat que té.

En un moment en què els rumors de crisi apunten a Anabel Pantoja i David Rodríguez, ella i el seu ex publiquen la mateixa cançó. Un tema de Bad Bunny que parla del desamor i que fa pensar si hi ha alguna cosa més darrere d'aquesta suposada coincidència.

Va ser el gener de 2022, fa ara tres anys, quan Anabel i Omar van decidir prendre camins separats. Una ruptura sobre la qual Anabel va reconèixer ser la persona "que pren la decisió". L'andalusa va explicar que després d'una crisi de parella ella es va adonar que la relació no avançava.

"Li vaig dir que hi havia amor, afecte i afecte, però que no hi havia res més", va explicar la neboda d'Isabel Pantoja. Unes paraules que venien a confirmar que ja no sentien el mateix l'un per l'altre.

Omar Sánchez va mostrar el seu suport a Anabel Pantoja en el moment més dur de la seva vida

Després de la separació, Anabel va decidir romandre a Gran Canària després d'enamorar-se de l'illa. Tant va ser així que va adquirir un habitatge a Arguineguín que després va reformar i que ara és la llar en què ha format una família.

Fa unes setmanes, quan es va conèixer que la filla d'Anabel estava ingressada a l'hospital, Omar no va trigar a oferir-li la seva mà. "És un tema molt delicat i té tot el meu suport, tant de la meva família com meu. I sempre el tindrà", reconeixia davant els mitjans.

Un mes abans, quan Anabel va donar a llum, el seu ex va decidir dedicar-li unes paraules: "Enhorabona! Moltes felicitats. És un moment molt bonic i especial. Espero i desitjo que surti amb tota la salut del món plena d'amor i felicitat que no ho dubto", va escriure l'instructor de surf a la que va ser la seva parella.