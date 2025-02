Ana Soria envia un missatge sobre Enrique Ponce que podria sorprendre molta gent

Ana Soria ha tornat a les seves xarxes socials amb una nova publicació que podria deixar més d'un sense paraules. A través de les històries d'Instagram, la jove ha compartit un missatge inesperat relacionat amb la carrera professional d'Enrique Ponce.

En els últims mesos, i arran del que ha passat al País Valencià a conseqüència de la DANA, moltes persones no van poder ocultar la seva indignació cap a aquest conegut torero. I tot després de considerar que s'havia desatès dels seus veïns en aquests moments difícils. No obstant això, res més lluny de la realitat.

Durant tot aquest temps, Enrique Ponce ha emprès amb discreció diverses accions per ajudar els damnificats per aquest temporal. A més, ha estat preparant una sèrie d'actes benèfics, com el que ara ha promocionat Ana Soria a través del seu Instagram.

Fa només unes hores, la jove ha acudit a les històries d'aquesta xarxa social per compartir el cartell del pròxim acte taurí en què participarà la seva parella.

Segons es pot llegir en el cartell oficial, el pròxim diumenge 16 de febrer, a les 17:00 hores, Enrique Ponce té una cita molt especial amb l'Associació Mi Sobrino Manuel.

Aquell dia, el xicot d'Ana Soria demostrarà les seves habilitats per a la tauromàquia a la plaça de toros de Sanlúcar de Barrameda, però no estarà sol dins del cos d'aquesta localitat gaditana.

A més, Enrique Ponce estarà acompanyat pels toreros José María Manzanares, Borja Jiménez, Pablo Aguado i Germán Vidal 'El Melli', i els novellers Aarón Palacios i Martín Morilla.

Ana Soria fa servir les xarxes per enviar un missatge clar sobre Enrique Ponce: "Un festival molt especial"

Com era d'esperar, Ana Soria no ha volgut deixar passar l'ocasió per enviar un missatge important sobre Enrique Ponce a través del seu perfil d'Instagram. Juntament amb una fotografia del cartell, la jove ha volgut donar suport al nou projecte benèfic de la seva parella.

"Un festival molt especial", ha escrit la influencer a les històries d'aquesta xarxa social. D'aquesta manera, ha deixat entreveure que els rumors sobre la seva parella no són certs.

Per la seva banda, el compte oficial d'aquest festival taurí ha confirmat que tots els beneficis recaptats aniran destinats a l'Associació Mi Sobrino Manuel. Una organització sense ànim de lucre "que promou la investigació de la mutació del gen RAC1 de la malaltia rara Síndrome de «Dandy-Walker»".

No obstant això, aquest no és l'únic acte benèfic en què participarà Enrique Ponce en les pròximes setmanes. Com s'ha confirmat ja, abans de la seva retirada de les places, el xicot d'Ana Soria viurà un dia molt especial a la plaça de La Alameda (Jaén).

El pròxim 2 de març, el torero participarà en un esdeveniment important que s'ha posat en marxa per recaptar fons que aniran destinats als afectats per la DANA. En especial, es repartiran entre els ciutadans de Chiva, localitat natal d'Enrique Ponce.

Aquell dia, la parella d'Ana Soria no només aportarà el seu granet de sorra per ajudar els seus veïns de València. També dirà adeu a la seva afició de Jaén. Un comiat que la influencer també ha promocionat fa unes hores a través del seu perfil d'Instagram.