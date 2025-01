El somni d'Enrique Ponce i Ana Soria per fi es fa realitat: 'Un gran compromís'

Enrique Ponce i Ana Soria per fi fan realitat un dels seus somnis, però poc o res té a veure amb la seva relació sentimental. Segons ha transcendit, amb el suport de la seva parella, el torero participarà en un acte benèfic a favor de les víctimes de la DANA a Xiva, localitat per la qual sent "un gran compromís".

Encara que la seva intenció era acomiadar-se de les places de toros espanyoles el passat 9 d'octubre a la seva terra natal, finalment ha hagut de posposar aquest moment per un motiu important.

El pròxim 2 de març de 2025, Enrique Ponce viurà un dia molt especial i carregat d'emocions quan s'acomiadi de la seva afició jiennenca. Aquest adeu tindrà lloc durant un festival benèfic organitzat a la plaça de La Alameda.

Aquest esdeveniment s'ha posat en marxa per recaptar fons que aniran destinats als afectats per la DANA a València, més concretament, als ciutadans de la localitat de Xiva.

Tal com s'ha confirmat ja, la parella sentimental d'Ana Soria compartirà cartell amb Diego Ventura. A més, també hi seran presents els matadors Alejandro Talavante, Emilio de Justo i Marcos Linares, entre d'altres.

Aquest esdeveniment marcarà l'acomiadament d'Enrique Ponce dels ruedos jiennencs, terra amb la qual ha generat forts llaços durant tots aquests anys. Tant és així que ell mateix la considera la seva terra d'adopció.

Enrique Ponce fa realitat el seu somni amb el suport incondicional d'Ana Soria

En el seu moment, Enrique Ponce va assegurar de forma taxativa que faria tot el possible per donar suport i estar al costat de la seva terra, promesa que ara està disposat a complir. I és que els fons recaptats en aquesta correguda benèfica es destinaran completament a Xiva, la seva localitat natal.

Aquesta localitat va ser una de les més perjudicades per la DANA que va afectar la Comunitat Valenciana el fatídic 29 d'octubre de l'any passat. Temporal que, segons dades oficials, es va cobrar la vida de 224 persones.

No obstant això, aquesta no és la primera iniciativa que ha posat en marxa Enrique Ponce per ajudar tots els seus veïns de Xiva. El passat 1 de desembre, el nuvi d'Ana Soria també va protagonitzar un festival taurí al Palau Vistalegre de Madrid.

A més, segons li han confessat persones properes al torero al diari El Español, ha decidit posar la seva temporada internacional d'acomiadament en pausa per assistir al festival benèfic de Jaén.

Aquestes persones asseguren que Enrique Ponce sent "un profund compromís" amb el seu poble. Tant és així que, a més d'altres "col·laboracions" realitzades de forma privada, considera que aquesta feina "és el mínim" que pot fer pels seus veïns.

"Aquest festival té un doble significat especial per a mi. Els beneficis aniran al meu poble de naixement i suposarà també el meu acomiadament del meu lloc d'adopció, on he viscut des de petit", ha assegurat el mateix torero.

Encara que això sí, serà el pròxim 5 de febrer quan Enrique Ponce es retiri oficialment de la professió a la plaça Monumental de Mèxic. Sigui com sigui, el pròxim 2 de març el torero estarà acompanyat per Ana Soria i els seus pares, Enriqueta i Emilio.