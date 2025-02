Antonio David Flores destapa una cosa sobre Anabel Pantoja que poca gent esperava

Antonio David Flores ha compartit amb els seguidors al seu canal de YouTube un vídeo en el qual el col·laborador Kike Calleja parla sobre les últimes informacions relacionades amb Anabel Pantoja. Una gravació en la qual el tertulià insisteix que el que ha succeït amb la petita Alma és "una cosa privada que només correspon als pares manipular". Precisament és en aquesta última paraula que l'ex de Rocío Carrasco no tardava a qüestionar.

"Estic al·lucinant amb aquest senyor", començava denunciant Flores. "En un Deluxe em va imputar una sèrie de delictes. Em va difamar, em va injuriar", va afegir sobre el que va ser parella de Terelu Campos.

El malagueny recordava als seus fidels que Kike Calleja és un més dels rostres populars imputats dins de l'Operació Deluxe. Antonio David es referia al moment en què la policia judicial es va personar l'octubre de 2018 a Telecinco per detenir el tertulià.

Antonio David Flores denuncia la postura de Kike Calleja amb Anabel Pantoja

A Kike Calleja li van llegir els seus drets i a continuació el van portar a dependències policials. Però el pare de Rocío Flores, lluny de quedar-se aquí, afegia sobre el moment de la detenció: "Segons expliquen, es va fer les seves necessitats a sobre".

CASO ANABEL: KIKE CALLEJA REACCIONA

Més enllà del moment en què a Calleja "se li van relaxar els esfínters", Flores insistia a denunciar l'actitud d'aquest. El malagueny denuncia que el tertulià no va tenir cura en defensar la seva presumpció d'innocència i ara demana cautela sobre la informació que es dona sobre la filla d'Anabel Pantoja.

Recordem que en l'Operació Deluxe el jutge va investigar Adrián Madrid i Óscar Cornejo, directors de La Fábrica de Tele, per un suposat delicte de revelació de secrets. A la llista d'acusats apareixen, a més, els noms de diversos redactors del desaparegut Sálvame, entre ells, Kike Calleja.

És per aquesta raó per la qual Antonio David Flores s'ha fixat en el plantejament que ara defensa el marit de Raquel Abad. Kike Calleja demana prudència davant les informacions que es van coneixent sobre la filla d'Anabel Pantoja. Segons ell, no és una cosa pública el que li ha passat a la nena encara que la seva mare sigui un rostre conegut.

Kike Calleja es va posar del costat de Rocío Carrasco i va sentenciar Antonio David Flores

"El problema són les barbaritats que es poden estar dient", repetia Kike Calleja en el programa en el qual col·labora. Una postura que res té a veure amb la que en el seu dia va viure Antonio David Flores. Segons ell, també es van dir innombrables barbaritats sobre la seva persona.

Llavors Kike Calleja va confirmar que es posicionava del costat de Rocío Carrasco en l'enfrontament amb el pare dels seus fills. El tertulià va assegurar que no creia en absolut ni una sola paraula de l'exguàrdia civil malagueny: "No me l'he cregut mai". Un rebuig que va fer també extensiu a la que va ser la seva parella, Olga Moreno.

Llavors Calleja es va mostrar molt dur amb Antonio David, a qui va acusar de no aportar proves i de vetar preguntes dels periodistes. A més, va sentenciar Flores en qualificar-lo d'una persona mancada de sentiments. Unes paraules que ara l'ex de Rocío Carrasco qüestiona per denunciar el que el col·laborador pretén que es tingui en compte amb la informació sobre la filla d'Anabel.