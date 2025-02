En el programa Y ahora Sonsoles s'ha parlat sobre la retirada d'Enrique Ponce dels ruedos. El torero ha dit adeu a la seva carrera a la Monumental Plaza de Toros Mèxic. A més, s'ha donat la dada clau sobre el casament d'Enrique Ponce i Ana Soria.

La retirada d'Enrique Ponce ha estat una jornada plena d'homenatges i reconeixements. Considerat una de les figures més destacades de la tauromàquia, Enrique Ponce ha rebut el suport de l'afició. El seu comiat s'ha donat en el marc de la fira de l'aniversari.

La corrida ha estat marcada per la manca de bravura dels toros de la ramaderia Los Encinos. No ha estat un espectacle lluït en termes de qualitat del bestiar. No obstant això, Ponce ha aconseguit sobreposar-se amb la seva mestria, ha rebut un reconeixement unànime del públic.

Y ahora Sonsoles destapa la dada clau sobre el casament d'Enrique Ponce i Ana Soria

Sonsoles Ónega ha confessat en directe: “Des que porto en els mitjans de comunicació he acomiadat Enrique Ponce 70 vegades”. Però aquesta vegada ha estat definitiva.

El mateix torero ha confirmat la seva retirada en una altra entrevista:“Vull acomiadar-me bé. Cal saber quan acomiadar-se i vull marxar estant a dalt, sense que em facin fora”, ha assegurat el diestre.

Amb aquestes paraules, ha deixat clar que la seva decisió és ferma i meditada. Ha estat un adeu sentit, però amb la satisfacció del deure complert. Ponce ha volgut tancar la seva carrera en el més alt, sense esperar que el seu rendiment decaigués.

Enrique Ponce està molt enamorat d'Ana Soria

A més, Ponce ha revelat un detall clau. “Ana m'ha donat suport, encara que sé que no li agrada gens que toregi”, ha confessat. I és que el torero està feliç per poder viure una vida tranquil·la al costat d'Ana Soria.

Aquesta nova etapa li permetrà gaudir de la seva relació sense el risc i l'exigència del toreig. Ana ha estat un pilar fonamental en la seva vida, i el seu amor ha estat determinant en la seva decisió.

En Y ahora Sonsoles s'ha destapat una dada important. Amb aquesta retirada, el casament d'Enrique Ponce i Ana Soria està més a prop que mai.

Ara, sense compromisos taurins, el diestre té temps per fer plans de casament. L'enllaç entre la parella sembla imminent. S'espera que en els pròxims mesos Enrique Ponce i Ana Soria concretin els detalls del seu casament, un esdeveniment que sens dubte serà seguit amb gran expectació.